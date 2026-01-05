План есть, но скромный масштаб производства данных двигателей пока не позволяет говорить о его активном претворении в жизнь.

В эксплуатации у российских авиакомпаний остаются самолёты SSJ-100 (не путать с импортозамещёнными SJ-100) с российско-французскими двигателями SaM146. После событий, начавшихся зимой 2022 года, поставки деталей для производства этих двигателей прекратились в рамках односторонних западных ограничительных мер, и отечественным авиастроителям пришлось в авральном режиме завершать разработку собственного двигателя ПД-8 и начинать его сертификационные испытания.

Рано или поздно ресурс имеющихся двигателей будет выработан, чего нельзя сказать о самом планере «Суперджета», поэтому была предложена идея постепенной ремоторизации SSJ-100 на полностью российские двигатели ПД-8. Долгое время об этом не говорилось, но сегодня глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что данный план остаётся в силе, и авиакомпаниям, эксплуатирующим «Суперджеты», он интересен.

Следует отметить, что масштабы выпуска двигателей ПД-8 пока не позволяют всерьёз говорить о ремоторизации имеющегося у российских авиакомпаний флота SSJ-100. Сперва нужно выйти на требуемые масштабы производства двигателей для уже импортозамещённых SJ-100 с полностью отечественными системами, и лишь в случае избыточных объёмов выпуска ПД-8 говорить о ремоторизации старых самолётов.

Напомним, что сертификационные испытания SJ-100 должны завершиться в этом году. До конца года планируется начать поставки серийных версий самолётов ключевым заказчикам.