События в мире Михаил Андреев
«Уралвагонзавод» отправил в войска эшелон с новой партией танков Т-90М «Прорыв»
Отправка состоялась перед новым годом, но сообщило предприятие об этом только вчера.

Проект Т-14 «Армата» пока если не отложен «в стол», то явно находится на паузе по причине избыточной дороговизны и перестановки приоритетов в связи с известными событиями, поэтому на сегодняшний день Т-90М «Прорыв» являются самыми современными танками из числа массово применяющихся в российских вооружённых силах. И вот «Уралвагонзавод», производящий подавляющее большинство танков в России, отрапортовал об отправке в войска последней партии Т-90М из числа запланированных в 2025 году. Само событие произошло 31 декабря, но сообщило предприятие об этом с задержкой, которую можно списать на новогодние праздники.

Как отметило руководство «Уралвагонзавода», данная поставка знаменует собой полное выполнение государственного оборонного заказа за минувший год. Также в пресс-службе предприятия напомнили, что объёмы бронетехники, поставляемой в рамках гособоронзаказа, увеличиваются, и завод делает всё от него зависящее, чтобы исполнять свои обязательства.

Следует отметить, что Т-90М «Прорыв», несмотря на отсутствие обозначающих это дополнительных индексов, регулярно совершенствуются на основе реальных боевых действий. Танки беспрестанно улучшают с точки зрения защитных, технических, ходовых и многих других критически важных для боевой машины характеристик.

#россия #экономика #промышленность #танки #т-90м #т-90 #т-90м «прорыв»
