События в мире Михаил Андреев
МС-21 прошёл испытание инерциальной навигационной системы
Самолёт проследовал по маршруту «Жуковский — Иркутск — Жуковский».

Как уже не раз отмечалось, полностью новый самолёт мало научить летать, его ещё нужно полностью проверить, грубо говоря, до последнего винтика. Сегодня Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) отчиталась о прохождении перспективным лайнером МС-21 с бортовым номером 0012 очередного испытания — в данном случае на работу инерциальной навигационной системы.

Специалисты ОАК уточнили, что инерциальная навигационная система проверялась при полёте по разомкнутому маршруту. Также параллельно испытывалась система дальней коротковолновой связи. Согласно официальному пресс-релизу ОАК, все задачи, поставленные перед испытательным полётом, были выполнены. Опытная версия лайнера при этом преодолела расстояние от подмосковного Жуковского до Иркутска и обратно в Жуковский. В общей сложности это около 8 400 километров.

Без дела не стоял и опытный МС-21 с бортовым номером 0013. На нём сегодня прошли испытания устойчивости и управляемости с приводами системы управления российского производства.

Завершение сертификации МС-21 и последующий его допуск к коммерческой эксплуатации запланированы на конец следующего года.

#россия #экономика #авиация #промышленность #авиастроение #гражданская авиация #мс-21
