События в мире Михаил Андреев
Собянин рассказал о планах развития метро в Москве на ближайшие годы
Будут как появляться новые линии, так и удлиняться существующие.

Метро было, остаётся и будет главным видом общественного транспорта в Москве, ежедневно перевозящим миллионы пассажиров из спальных районов ближе к местам работы и обратно. Поэтому развитию «подземки» уделяется особое внимание столичных властей, и вот сегодня мэр Москвы Сергей Собянин под занавес уходящего года поделился планами строительства метро на среднесрочную перспективу — на ближайшие несколько лет.

Для начала столичный градоначальник напомнил о том, чего метростроителям удалось добиться в 2025 году. Преимущественно все достижения связаны с вводом в эксплуатацию первого этапа Троицкой линии метро, состоящего из 11 станций и пяти пересадочных узлов. Благодаря открытию данного участка Троицкой линии повысилась транспортная доступность в юго-западных районах столицы, а также в Троицком и Новомосковском административных округах. Сейчас ведётся строительство второго этапа линии, а полностью ветка будет введена в эксплуатацию в 2029 году, соединив центральные районы Москвы с городом Троицк, в честь которого новая линия, собственно, и названа.

Потихоньку идёт прокладка Рублёво-Архангельской линии: предполагается, что в следующем 2026 году по ней начнётся движение на состоящем из пяти станций участке от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». В 2027 году откроется второй участок Рублёво-Архангельской линии, ну а затем ветка протянется вплоть до станций «Красногорск» и «Изумрудные холмы», соединив тем самым город-спутник Москвы, частично исполняющий роль областного центра Московской области.

Летом этого года также началось строительство Бирюлёвской линии метро. По плану, в 2028 году откроется первый участок из четырёх расположенных ближе к центру города станций — «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар» и «Курьяново». В 2029 году ветка протянется дальше на юг в составе станций «Москворечье», «Луганская», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлёво».

Вместе с тем будут расширяться и уже существующие линии. Так, в 2028 году на Арбатско-Покровской линии откроется станция «Гольяново», а в 2030 году на Люблинско-Дмитровской линии появится станция «Южный порт», а на Кольцевой линии — станция «Достоевская». Последняя станция является уникальным проектом, поскольку создаётся в условиях уже развитой подземной инфраструктуры, и станет первой новой станцией Кольцевой линии за 70 лет.

#россия #экономика #транспорт #москва #инфраструктура #метро
Сейчас обсуждают

Илья Старинов
22:54
Вам синеботам вместе с процем выдают ещё таблетки "отупин" и "балабалин"? Во-первых, ты забыл упомянуть, что ты лишишься гарантии, если отключишь Intel Baseline, а во-вторых, ты уже не получишь такую ...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
IRanPast
22:45
У меня 285 мб/с, мне достаточно
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
RandomXP
22:30
Согласен, но не выкидывать же, если есть?)) К тому же кэш довольно "умный", а в сочетании с быстрой сеткой - получаем очень быстрый запуск игры с сетевого диска - файлы для запуска лежат в оперативной...
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
IRanPast
22:22
Столько - это явно лишнее 🤣🤣🤣 Хотя там DDR3... А что за материнка?
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Voldemaar
22:16
ФПС монитор лучше не использовать, он сильно занижает показания ФПС - по сравнению с MSI AB
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
RandomXP
22:14
О, тебе точно не нужен NAS!
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Валентин Швец
22:14
там написано за i7 и i9 но даже так после обновления можно отключить Intel Baseline Profile,но ты этого явно не знал Илюх, снова ты чепуху высрал Илюх, ну ты амудешник конечно жесткий, ты таким родилс...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
RandomXP
22:11
TrueNAS в моем понимании требует еще больше памяти)) Коммутатор - что то китайское дешманское самое. Типа такого https://www.wildberries.ru/catalog/423240630/detail.aspx?size=604072149
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
slikts
22:03
Конечно верю! В магазине работают идиоты и не знают что продают!
Счастливчик купил ПК с RTX 5090 и 9800X3D в паре с 64 ГБ DDR5 в разы дешевле его реальной цены
serascer
21:42
Ну не будем человека ругать, он из анабиоза только вышел, надо ему наверстать историю за последний 21 год
НПО Лавочкина построит для России электростанцию на Луне
