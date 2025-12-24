Будут как появляться новые линии, так и удлиняться существующие.

Метро было, остаётся и будет главным видом общественного транспорта в Москве, ежедневно перевозящим миллионы пассажиров из спальных районов ближе к местам работы и обратно. Поэтому развитию «подземки» уделяется особое внимание столичных властей, и вот сегодня мэр Москвы Сергей Собянин под занавес уходящего года поделился планами строительства метро на среднесрочную перспективу — на ближайшие несколько лет.

Для начала столичный градоначальник напомнил о том, чего метростроителям удалось добиться в 2025 году. Преимущественно все достижения связаны с вводом в эксплуатацию первого этапа Троицкой линии метро, состоящего из 11 станций и пяти пересадочных узлов. Благодаря открытию данного участка Троицкой линии повысилась транспортная доступность в юго-западных районах столицы, а также в Троицком и Новомосковском административных округах. Сейчас ведётся строительство второго этапа линии, а полностью ветка будет введена в эксплуатацию в 2029 году, соединив центральные районы Москвы с городом Троицк, в честь которого новая линия, собственно, и названа.

Потихоньку идёт прокладка Рублёво-Архангельской линии: предполагается, что в следующем 2026 году по ней начнётся движение на состоящем из пяти станций участке от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». В 2027 году откроется второй участок Рублёво-Архангельской линии, ну а затем ветка протянется вплоть до станций «Красногорск» и «Изумрудные холмы», соединив тем самым город-спутник Москвы, частично исполняющий роль областного центра Московской области.

Летом этого года также началось строительство Бирюлёвской линии метро. По плану, в 2028 году откроется первый участок из четырёх расположенных ближе к центру города станций — «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар» и «Курьяново». В 2029 году ветка протянется дальше на юг в составе станций «Москворечье», «Луганская», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлёво».

Вместе с тем будут расширяться и уже существующие линии. Так, в 2028 году на Арбатско-Покровской линии откроется станция «Гольяново», а в 2030 году на Люблинско-Дмитровской линии появится станция «Южный порт», а на Кольцевой линии — станция «Достоевская». Последняя станция является уникальным проектом, поскольку создаётся в условиях уже развитой подземной инфраструктуры, и станет первой новой станцией Кольцевой линии за 70 лет.