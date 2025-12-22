Речь идёт о печати крупногабаритных металлических деталей. То есть по определению промышленных, а не «гаражных».

Хотя под классическими средствами производства преимущественно принято понимать токарные и фрезерные станки, но последнее время под ними всё чаще подразумевают промышленные 3D-принтеры, в основе работы которых лежит совершенно иной, более экономически выгодный принцип создания деталей. Подавляющее большинство промышленных 3D-принтеров на российские предприятия сегодня поставляются из Китая, и хоть как-то обеспечить импортозамещение в данной сфере намерена петербургская компания «Лазерные системы».

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на комментарий председателя совета директоров «Лазерных систем» Алексея Борейшо, компания намерена в перспективе ближайших лет нарастить объём выпуска установок для 3D-печати крупногабаритных металлических деталей. В 2026 году «Лазерные системы» планируют выпустить всего 3—5 таких установок, а затем увеличить масштабы производства до 10—15 установок в год.

На текущем этапе компания ведёт переговоры и уже заключила несколько предварительных соглашений с потенциальными покупателями в лице крупных российских машиностроительных предприятий.

По словам Борейшо, замещение импортной продукции в данной сфере позволит обеспечить российским предприятиям бесперебойную поставку оборудования и техническую поддержку независимо от внешнеполитической конъюнктуры. В наше время это, как вы понимаете, критически важно.