Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Лазерные системы» намерены импортозаместить оборудование для промышленной 3D-печати
Речь идёт о печати крупногабаритных металлических деталей. То есть по определению промышленных, а не «гаражных».

Хотя под классическими средствами производства преимущественно принято понимать токарные и фрезерные станки, но последнее время под ними всё чаще подразумевают промышленные 3D-принтеры, в основе работы которых лежит совершенно иной, более экономически выгодный принцип создания деталей. Подавляющее большинство промышленных 3D-принтеров на российские предприятия сегодня поставляются из Китая, и хоть как-то обеспечить импортозамещение в данной сфере намерена петербургская компания «Лазерные системы».

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на комментарий председателя совета директоров «Лазерных систем» Алексея Борейшо, компания намерена в перспективе ближайших лет нарастить объём выпуска установок для 3D-печати крупногабаритных металлических деталей. В 2026 году «Лазерные системы» планируют выпустить всего 3—5 таких установок, а затем увеличить масштабы производства до 10—15 установок в год.

На текущем этапе компания ведёт переговоры и уже заключила несколько предварительных соглашений с потенциальными покупателями в лице крупных российских машиностроительных предприятий.

По словам Борейшо, замещение импортной продукции в данной сфере позволит обеспечить российским предприятиям бесперебойную поставку оборудования и техническую поддержку независимо от внешнеполитической конъюнктуры. В наше время это, как вы понимаете, критически важно.

#россия #технологии #техника #экономика #промышленность #наука #3d-печать
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
80
Перспективы дезинфляции в России
46
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
+
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
3
Рейтинг лучших видеорегистраторов с 4G и удаленным онлайн-мониторингом
+

Сейчас обсуждают

КОТ
23:16
https://www.deskmodder.de/blog/2025/12/18/windows-11-auch-mit-nativer-nvme-unterstuetzung/
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
КОТ
23:09
Всё о людях думают, опять запреты и ограничения, вместо контроля производства. Когда в этой Думе думать начнут, а не штамповать одни запреты? От этого качество смесей не поменяется.
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предлагает продавать детские молочные смеси по назначению врача
Alexander Muz
23:00
Просто добавьте мыла на максимум :D
Даже RTX 5090D и Ryzen 9 9950X3D не смогли обеспечить 60 fps в 5K с DLSS в Cyberpunk 2077
Дмитрий Беляев
22:37
Где скачать?)
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
Desmois
22:22
79 комментариев. А потом скрольнул (2 отсталых епаната батлятся друг с другом ). Ну вы не получите денег. Sorry.
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Parlous
21:40
А у тебя точно вышка приличного ВУЗа Москвы? По твоим постам этого не скажешь.
Перспективы дезинфляции в России
Максим Журавлёв
21:22
В общем пару лет назад купил на Озон набор 2680v3 +мать+16гОзу, за 5085 рублей. К ней rx580 за 6000руб.. На какую карту поменять? Rtx 5670 на 12 гиг на full HD пойдут все игры на максимум?
Xeon E5-2680 V4 за $20 смог прокачать GeForce RTX 5090D не хуже современных CPU
Павел Кузнецов
21:02
Так они и сравнят с какой-нибудь gtx750 🤣🤣
Новые китайские видеокарты Moore Threads обеспечат в 15 раз более высокую производительность в играх
Parlous
20:58
А ты когда палец мужику в попу засовываешь, ты его облизываешь перед процедурой или после, кода он у тебя в говне?
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
tolya21
20:58
У меня вышка приличного ВУЗа Москвы. В отличие от тебя, деревни безграмотной
Перспективы дезинфляции в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter