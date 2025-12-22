Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В России начались испытания первого междугороднего беспилотного трамвая
Трамвай будет колесить по маршруту «Екатеринбург — Верхняя Пышма».

Нам это может нравиться, а тех, кто связали свои жизни с управлением транспортными средствами, это может вгонять в депрессию, но беспилотный транспорт — это стремительно приближающееся будущее. Быстрее всего, судя по тенденции, реализовать эту задачу можно с рельсовым транспортом. По Москве беспилотные трамваи уже курсируют, ну а на Урале начались испытания первого в России междугороднего беспилотного трамвая.

Новый «беспилотник» в хорошем, созидательном смысле этого слова начал курсировать в испытательном режиме по маршруту «Екатеринбург — Верхняя Пышма» в Свердловской области, о чём сообщил губернатор региона Денис Паслер.

По словам Паслера, он уверен в том, что в ближайшие годы беспилотные трамваи станут привычной реальностью в системе городского и междугороднего общественного транспорта.

Что до героя сегодняшней заметки, то трамвай оснащён системой искусственного интеллекта, которая не просто управляет трамваем согласно графику, но и оценивает обстановку и без помощи человека распознаёт различные препятствия, не допуская столкновения с ними. Кроме того, данный трамвай умеет самостоятельно заезжать в депо и даже проходить различные этапы обслуживания.

#россия #искусственный интеллект #техника #экономика #промышленность #наука #транспорт #ии #беспилотники #автономный транспорт #трамваи
