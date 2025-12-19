Болезненная для автолюбителей тема пробралась и на Прямую линию.

Тема утилизационного сбора была и остаётся болезненной для огромной когорты российских автолюбителей. В одночасье с 1 декабря текущего года ввоз физическими лицами импортных автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 л. с. для личного пользования стал облагаться коммерческим утильсбором, что резко повысило их стоимость и сократило реальный возможный выбор автомобиля.

Вполне естественно, что вопрос об утильсборе был задан сегодня на Прямой линии с Владимиром Путиным. Отвечая на него, президент отметил, что изменение механизма расчёта утильсбора связано с попыткой Минфина РФ получить дополнительный доход для технологического развития. Данное желание Путин назвал «благородной целью».

При этом глава государства признал, что данная мера затрагивает интересы существенной части автолюбителей, преимущественно проживающих в крупных городах и имеющих «хорошие доходы».

Путин выразил надежду на то, что новый утильсбор как мера «будет не вечной», и что у граждан будет восстанавливаться и расширяться выбор на автомобильном рынке «Или по мере роста доходов, или по мере сокращения такой фискальной нагрузки».