События в мире Михаил Андреев
В России сертифицирован повторяющий Geely Preface седан Volga C50
Бренд «Волга» в сознании жителей постсоветского пространства соотносится с «премиумом».

Судя по активному появлению новых Одобрений типа транспортного средства бренда Volga, в ближайшей перспективе производство автомобилей этой премиальной ещё с советских времён марки будет возобновлено. На днях TG-канал «Автопоток» сообщил о сертификации кроссовера Volga K50, являющегося клоном китайского кроссовера Geely Monjaro, а теперь отрапортовал о сертификации седана Volga C50, в свою очередь, являющегося копией седана Geely Preface.

Соответствующие сведения исходят из основных технических характеристик Volga C50, доступ к которым получил вышеупомянутый TG-канал. Под капотом у Volga C50 может располагаться двухлитровый двигатель разной степени турбонаддува: мощностью либо 150 л. с., либо 200 л. с. Работать данный агрегат будет в паре с семиступенчатым «роботом». Сам автомобиль является переднеприводным.

Ширина, длина и высота Volga C50 также полностью соответствуют Geely Preface: 4825 мм, 1880 мм и 1469 мм соответственно. Колёсная база и ширина передней и задней колеи составляют 2800 мм и 1618 мм соответственно. То есть перед нами полноценный седан D-класса.

Ключевым пока остаётся вопрос о стоимости Volga C50. Необходимо понимать, что Geely Preface на российском рынке после «растаможки» и уплаты утильсбора предлагается по цене, улетающей далеко за 3 и даже 3,5 миллиона рублей. Если Volga C50 будет значительно дешевле «оригинала», то данный автомобиль вполне может стать королём такси в категории «Комфорт». Если же стоимость будет соответствовать «оригиналу», то смысла для частных покупателей в такой «перелицовке» откровенно немного.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #geely #geely preface #volga #volga c50
