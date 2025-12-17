Производиться машина будет на предприятии ООО «Нижегородские легковые автомобили».

Как уже не раз отмечали многие автоэксперты, в России требуется отечественный автобренд, под которым выпускаются автомобили более высокого уровня, чем B-класс, на котором специализируется «АвтоВАЗ». Исторически таким брендом является «Волга», и вот, как сообщает TG-канал «Автопоток» со ссылкой на появившиеся в его распоряжении данные, в России получено Одобрение типа транспортного средства на автомобиль Volga K50.

Согласно имеющимся данным, перед нами кроссовер, который является клоном китайского автомобиля Geely Monjaro. Как и в «оригинале», здесь установлен двухлитровый турбодвигатель мощностью 238 л. с., работающий в паре с 8-диапазонным гидромеханическим «автоматом». При этом сертифицирована только полноприводная версия.

Отметим, что после ухода с российского рынка привычных западных, японских и корейских автобрендов, Geely, использующий массу наработок от Volvo, стал самым желанным китайским автобрендом среди российских автолюбителей. Кроссовер Geely Monjaro же и вовсе стал одной из самых популярных моделей в России в своём сегменте и классе, поэтому решение взять за основу Volga K50 именно «Монджарик» можно только приветствовать. Производиться кроссовер, как сообщается, будет на предприятии ООО «Нижегородские легковые автомобили».

Что пока остаётся загадкой — это конкретно версия Geely Monjaro, которую будут выпускать под брендом Volga. Напомним, что у Monjaro на сегодняшний день есть оригинальная версия и уже два рестайлинга. Официально в России продаётся только «оригинал», а рестайлинговые версии ввозятся из Китая параллельным импортом. Поэтому что-то нам подсказывает, что в качестве Volga K50 будет выступать именно оригинальный, а не рестайлинговый Geely Monjaro.