Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Самозанятым таксистам разрешили работать на находящихся в их собственности иномарках
Позитивные новости, учитывая, что значительная часть таксистов сегодня — самозанятые.

В России принят, а с весны следующего года вступит в силу закон о локализации такси: для извоза можно будет использовать только автомобили с высокой долей комплектующих, произведённых на территории страны. Как вы прекрасно понимаете, рынок такси в текущих реалиях неравномерен: одни таксисты предпочитают брать автомобиль в аренду в таксопарке, который, в свою очередь, будучи юридическим лицом, приобретает автомобили из соответствующего перечня локализованной продукции, тогда как другие таксисты работают на автомобилях, находящихся в их личной собственности.

И вот во втором случае требование нового закона зачастую исполнить становится невозможно, поскольку в собственности у таксиста может находиться иномарка, не соответствующая необходимому уровню локализации. Учитывая значительную долю таксистов второго типа, стало очевидно, что закон нуждается в доработке. И вот вчера в Госдуме поддержали решение, которое подразумевает смягчённый и растянутый во времени процесс перехода самозанятых таксистов на использование локализованных автомобилей.

Так, самозанятым таксистам разрешено продолжать работать на иномарках, если они владеют ими не менее полугода. Таксовать на иномарках в таком случае можно будет вплоть до 1 января 2033 года.

Решение, как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, принято с целью более мягкого, сбалансированного перехода к требованиям закона о локализации такси. Без принятия этих поправок, согласно комментариям многочисленных экспертов, рынок такси мог ожидать если не коллапс, то серьёзное снижение предложения, что вылилось бы в скачкообразный рост цен на услуги извоза, сделав их непривлекательным для пассажиров.

#россия #экономика #транспорт #такси
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Тихая ночь, смертельная ночь» (2025): очередное «переосмысление» классического молодежного слэшера
+
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
7

Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
16:47
Я думаю , из за такого прироста рисковать не стоит. 200 ФПС или 210, какая разница?
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
MriS
16:10
«отказаться от Windows 11 еще на год» 24H2 год назад вышла 😁 Нафиг старье устанавливать.
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Parlous
16:05
Ты два раза обделался. Шварценеггер гражданин Австрии. ria.ru/person/arnold-shvartsenegger Но ты упорно можешь доказывать обратное. Так же как и то, что PocketBook в твоём личном понимании не какляци...
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Roamville
15:23
В каком месте они украинские? Это примерно как сейчас Шварценеггера упорно австрияком считать...
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Владимир
14:42
я не думал и я рюский ващет) у украины в обще нет этой машины, мотивации к познаниям такие как есть у меня о этой машине. Физюляж блин.... корыто) тогда уж я скажу. А вот корабли из новой морской док...
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
Parlous
14:28
самый смешной последний абзац, все недруги сша крутят пальцем у виска и смеются над тупыми американцами, с другой стороны стартап нашел новый способ воровства денег пентагоном. вчера новость была - Пе...
Американский стартап планирует создать 50 тысяч военных роботов к 2027 году
IRanPast
14:15
Не радуют нас наши недоблогеры
В Германии оснастят фрегаты F127 сразу 96 пусковыми установками для ракет
_x86_64s
14:02
Моя рыдать, кто его стриг, а самое главное чем его брили)))))))))))))))) все кривое и косое, а мы еще к его скриншотам придираемся, вполне нормальные скрины)))
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Malfoi
13:56
6 военных новостей подряд. Сайту пора менять вывески. Новостей про технологии и софт ничтожно мало.
В Германии оснастят фрегаты F127 сразу 96 пусковыми установками для ракет
сергей гришин
13:48
...вес будущей БМП в 42 тонны... Т-80?
Польша может представить прототип тяжёлой БМП Ratel уже в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter