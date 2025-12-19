Позитивные новости, учитывая, что значительная часть таксистов сегодня — самозанятые.

В России принят, а с весны следующего года вступит в силу закон о локализации такси: для извоза можно будет использовать только автомобили с высокой долей комплектующих, произведённых на территории страны. Как вы прекрасно понимаете, рынок такси в текущих реалиях неравномерен: одни таксисты предпочитают брать автомобиль в аренду в таксопарке, который, в свою очередь, будучи юридическим лицом, приобретает автомобили из соответствующего перечня локализованной продукции, тогда как другие таксисты работают на автомобилях, находящихся в их личной собственности.

И вот во втором случае требование нового закона зачастую исполнить становится невозможно, поскольку в собственности у таксиста может находиться иномарка, не соответствующая необходимому уровню локализации. Учитывая значительную долю таксистов второго типа, стало очевидно, что закон нуждается в доработке. И вот вчера в Госдуме поддержали решение, которое подразумевает смягчённый и растянутый во времени процесс перехода самозанятых таксистов на использование локализованных автомобилей.

Так, самозанятым таксистам разрешено продолжать работать на иномарках, если они владеют ими не менее полугода. Таксовать на иномарках в таком случае можно будет вплоть до 1 января 2033 года.

Решение, как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, принято с целью более мягкого, сбалансированного перехода к требованиям закона о локализации такси. Без принятия этих поправок, согласно комментариям многочисленных экспертов, рынок такси мог ожидать если не коллапс, то серьёзное снижение предложения, что вылилось бы в скачкообразный рост цен на услуги извоза, сделав их непривлекательным для пассажиров.