События в мире Михаил Андреев
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16% годовых
Снижение составило 50 базисных пунктов: было 16,5% годовых.

После того, как в конце прошлого года Центральный банк России взвинтил ключевую ставку до рекордного значения с момента появления данного инструмента, регулятор отмечал, что при позитивных с его точки зрения показателях инфляции ключевая ставка будет постепенно снижаться. И вот с лета текущего ЦБ РФ года несколько месяцев подряд потихоньку ослабляет давление на финансово-кредитный сектор, снижая ключевую ставку на значения от 50 до 100 базисных пунктов. Сегодня произошло очередное такое снижение — с 16,5% до 16% годовых.

Своё решение совет директоров ЦБ РФ аргументировал возвращением российской экономики к «траектории сбалансированного роста» и снижением «устойчивых показателей текущего роста цен» в ноябре. Регулятор допускал возможность более серьёзного снижения ключевой ставки, однако прогнозы по инфляции начали возрастать, поэтому по совокупности факторов было решено ограничиться 50 базисными пунктами.

Таким образом, с конца октября прошлого года и по сегодняшний день снижение ключевой ставки составило 500 базисных пунктов, или с 21% до 16% годовых.

Отметим, что высокая ключевая ставка — это палка о двух концах. С одной стороны, она «охлаждает» экономику, поскольку лишает физические и юридические лица возможности получения доступных кредитов и вынуждает их либо жить по средствам, либо пользоваться льготными программами кредитования. С другой стороны, высокая ключевая ставка делает сбережение денег более привлекательным за счёт высоких процентных ставок по вкладам и государственным облигациям.

#россия #финансы #экономика
