Долгожданное обновление подвижного состава на линии.

Возраст поездов, обеспечивающих перевозку пассажиров в московском метрополитене, неравномерен от линии к линии. Связано это и с ограниченными производственными возможностями вагоностроительных предприятий, и с тем, что поезда предыдущих поколений ещё не полностью отработали свой ресурс. Впрочем, линиям, на которых дольше всего курсировали старенькие поезда ещё 1990-х годов выпуска, в некоторой степени повезло: они находятся в приоритете на замену подвижного состава, поэтому первыми получат самые современные поезда.

Так, вчера на Замоскворецкой линии (зелёной) московского метро начали курсировать самые современные метропоезда «Москва-2026», о чём сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Если пользоваться автомобильной терминологией, то поезд «Москва-2026» можно назвать «рестайлингом»: внешне он повторяет поезда «Москва» предыдущих поколений, однако отличается от них более совершенной эргономикой и повышенным удобством для пассажиров и машиниста.

Сравнение с классическими «номерными» поездами, по большому счёту, не имеет никакого смысла, поскольку «старички» проигрывают «Москве-2026» по всем параметрам без исключения. Важным фактором является наличие на «Москве-2026» широких дверных проёмов, обеспечивающих более высокую скорость посадки/высадки пассажиров и, как следствие, меньшее время простоя поезда на станции.