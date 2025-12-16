Компактный и полноразмерный кроссоверы соответственно.

Кроссоверы на протяжении многих лет остаются самыми популярными типами автомобилей в России. Причины простые и лежат на поверхности: кроссоверы на сегодняшний день — это наиболее практичные машины, которые позволяют и на дачу в снежный вечер 31 декабря добраться, и багажник загрузить доверху, и «восседать» чуть выше. А кто высоко сидит, тот, как известно, далеко глядит и быстрее считывает дорожную обстановку.

Возрождённый «Москвич» с этой статистикой знаком, поэтому после заключения соглашения с китайскими партнёрами сразу начал выполнять запрос рынка. С автомобилями «Москвич 3/3е» получилось неубедительно, но, возможно, удачнее выйдет с новыми моделями М70 и М90, о старте производства которых сообщила сегодня пресс-служба предприятия.

«Москвич» М70 относится к категории компактных переднеприводных кроссоверов, а модель М90 — это уже полноразмерный полноприводный кроссовер. По своей сути это копии-клоны автомобилей MG RX5 (MG HS) и MG RX9 от китайской автомобилестроительной корпорации SAIC Motor.

Под капотом М70 будет располагаться турбомотор объёмом 1,5 или 2,0 литра в зависимости от комплектации. В качестве трансмиссии выступает 9-ступенчатый «робот». Старшая модель М90 будет оснащаться только 2-литровым турбодвигателем в паре с 9-ступенчатым «роботом». Значения мощности данных агрегатов непосредственно в составе «Москвичей» пока не объявлены.