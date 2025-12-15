Вместо стандартного ключа теперь современная ключ-карта.

Современные автолюбители, добирающиеся из дома до работы и обратно на личном автотранспорте, проводят за «баранкой» по несколько часов в сутки, и вполне естественно, что машина на это время воспринимается как мобильный дом. А дома должно быть всё удобно и сподручно. Вот и «АвтоВАЗ», несмотря на объективно непростое текущее геополитическое положение, старается и потихоньку добавляет в свои автомобили функции, которые первоначально должны были в них быть, но не появились в результате одностороннего разрыва отношений западных стран с Россией.

Так, сегодня тольяттинский автогигант сообщил о старте продаж Lada Vesta следующего, 2026 модельного года. Отличительными особенностями данных версий является замена ключа на современную ключ-карту и появление функций дистанционного запуска двигателя и бесключевого доступа в автомобиль.

Следует отметить, что хоть данные функции не обязательны, и без них вполне можно жить, но к хорошему быстро привыкаешь, и с российским резко континентальным климатом, когда летом жара, а зимой холод, возможность перед поездкой прогреть или охладить салон автомобиля — это не просто удобство и комфорт, но и экономия времени.

Кроме того, в свежих версиях Lada Vesta реализована обновлённая система мультимедиа под названием EnjoY, включающая в себя систему PlayAuto (местный аналог Apple CarPlay и Android Auto), а также встроенные сервисы Сбера, «Яндекса» и других компаний. Все эти нововведения «АвтоВАЗ» оценивает в сумму от 54 000 рублей. Именно настолько, надо полагать, как минимум подорожает Lada Vesta нового модельного года в соответствующих комплектациях.