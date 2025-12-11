Самый дорогой автомобиль в модельном ряду «АвтоВАЗа» может обзавестись ещё более дорогой версией.

Несмотря на то, что «АвтоВАЗ» в текущем году три месяца отработал в режиме четырёхдневной рабочей недели, а от хорошей жизни такое решение, как известно, не принимается, руководство предприятия с оптимизмом смотрит в будущее и даже метит в сторону производства гибридных автомобилей.

Так, глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что предприятие рассматривает различные варианты дальнейшего развития модельного ряда, в том числе создание гибридной силовой установки, которая могла бы устанавливаться на кроссовер Lada Azimut.

Пока что это лишь мысли вслух, и всё в конечном счёте будет зависеть от состояния российского автомобильного рынка и того, насколько рентабельным окажется производство условного гибридного «Азимута».

Напомним, что в традиционном исполнении кроссовер Lada Azimut должен появиться в продаже летом следующего года. Это будет самый технологически навороченный и дорогой автомобиль в модельном ряду «АвтоВАЗа», так что к этому следует быть морально готовыми. Поначалу машина будет оснащаться собственными двигателями тольяттинского автогиганта мощностью 120 л. с. и 132 л. с., но в перспективе в старших комплектациях на них могут начать устанавливать 150-сильные турбомоторы от «восточного партнёра», и вот такая версия наверняка будет наиболее интересной с точки зрения покупателя.