Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» допускает возможность создания гибридной версии кроссовера Lada Azimut
Самый дорогой автомобиль в модельном ряду «АвтоВАЗа» может обзавестись ещё более дорогой версией.

Несмотря на то, что «АвтоВАЗ» в текущем году три месяца отработал в режиме четырёхдневной рабочей недели, а от хорошей жизни такое решение, как известно, не принимается, руководство предприятия с оптимизмом смотрит в будущее и даже метит в сторону производства гибридных автомобилей.

Так, глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что предприятие рассматривает различные варианты дальнейшего развития модельного ряда, в том числе создание гибридной силовой установки, которая могла бы устанавливаться на кроссовер Lada Azimut.

Пока что это лишь мысли вслух, и всё в конечном счёте будет зависеть от состояния российского автомобильного рынка и того, насколько рентабельным окажется производство условного гибридного «Азимута».

Напомним, что в традиционном исполнении кроссовер Lada Azimut должен появиться в продаже летом следующего года. Это будет самый технологически навороченный и дорогой автомобиль в модельном ряду «АвтоВАЗа», так что к этому следует быть морально готовыми. Поначалу машина будет оснащаться собственными двигателями тольяттинского автогиганта мощностью 120 л. с. и 132 л. с., но в перспективе в старших комплектациях на них могут начать устанавливать 150-сильные турбомоторы от «восточного партнёра», и вот такая версия наверняка будет наиболее интересной с точки зрения покупателя.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #«автоваз» #lada azimut
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Будущее Steam и PlayStation под вопросом — впереди самый сложный период для игровой индустрии
6
Про Су-47 «Беркут» — уникальный экспериментальный истребитель с крылом обратной стреловидности
3
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
8
«Иллюзия обмана 3» — это уже не магия (субъективный обзор)
2
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
322
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
9
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
22
Почему я считаю 2025 год самым неудачным в истории Steam — обзор главных проблем и просчетов Valve
17
Краткий обзор легендарной медиафраншизы «Хэллоуин»
+

Сейчас обсуждают

Дима Кочев
20:35
не вижу разницы. что на 95, что 98, что милениум, что ХР, что виста, что 7, что 10, что 11 ))) игры работают. ФСБ не стучали в дверь. чего вы боитесь? кому до вас дело хахаха господи..
Небольшое тестирование Windows 11 Pro 25H2 (билд 26200.6713)
aoxoa1
20:32
У меня, стыдно признаться, 15))
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
baran
19:54
Ни одного
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
Сергей Анатолич
19:01
Ну наконец то мерца, макрона и стармера от этого гена вылечат! Хотя, лучше усыпить, чтобы не мучились.
Немецкие учёные обнаружили вызывающий психические расстройства ген и потенциальный метод лечения
Den Fed
18:52
и перпендикулярными портами !
В XDA назвали 3 причины избегать покупки TN-мониторов в 2026 году
Кот Шрёдингера
18:52
Немцы нашли оправдание и доказательство, психического отклонения у немцев. Теперь понятно почему их всё время тянет самоубиваться на восток, снова и снова. Не зря немец Энштейн говорил о немцах "Безум...
Немецкие учёные обнаружили вызывающий психические расстройства ген и потенциальный метод лечения
Error 404
18:51
У меня дома 6 компьютеров на нас четверых: 4 стационарника (3 игровые и 1 мультимедиа к ТВ (но тоже не слабый: на i7 8086k)) и 2 ноутбука (Asus ROG на Ryzen 5600H и Honor D14 на Ryzen 5700U). И все ну...
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
L1yod
18:43
нормальные люди просто тупо ставят ссд даже на сата 3 и всё ноут летает даже старье, к чему этот высер, который даже читать вряд ли кто будет полностью.
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
Dentarg
18:40
У меня нет Хрома, не знаю) Но на чужих компах постоянно наблюдаю в диспетчере 100500 копий процесса и каждый жрёт под гиг. Фокс тоже стал этой фигнёй страдать когда перешёл на Chromium. Это какая-то э...
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
Сергей Анатолич
18:32
А литовцам где жить? Гаубицы так всю площадь литвы займут.🤣
Литва станет вторым по величине обладателем гаубиц парка CAESAR Mk II в мире
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter