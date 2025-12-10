Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Ключом к повышению производительности труда в России считают роботизацию
Такого мнения придерживается губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Последнее время политическое руководство России много внимания уделяет вопросу производительности труда. Она в стране пока крайне невысока, что пагубно влияет на эффективность работы бизнеса и промышленности и, в конечном счёте, на статистику ВВП на душу населения. Решение напрашивается само собой: активно наращивать использование роботов и прочих искусственных трудяг, как это делается в других развитых индустриальных экономиках. И вот эту идею поддержал губернатор Калужской области и по совместительству глава комиссии Госсовета по направлению «Кадры» Владислав Шапша.

По мнению главы Калужской области, роботизация позволит не только повысить производительность труда и уменьшить влияние человеческого фактора при выпуске конечной продукции, но и избавиться от необходимости использования труда мигрантов.

Отметим, что сейчас в России наблюдается дефицит квалифицированных кадров, особенно рабочих специальностей, и предполагается, что замещение людей роботами может эту проблему решить, причём в относительно сжатые сроки.

С другой стороны, пока что Россия находится сильно ниже среднемирового уровня по плотности роботизации промышленности: в среднем на планете на 10 000 работников промышленных предприятий приходится около 150 роботов, а в России к концу этого года данное значение достигнет всего-то 40 роботов на 10 000 работников. Чтобы при текущих темпах роботизации достигнуть хотя бы среднемирового уровня, не говоря уже об уровне других развитых индустриальных экономик, потребуется примерно пять лет. Так что слова из известной песенки из телефильма «Приключения Электроника» стремительно становится реальностью.

#россия #техника #экономика #промышленность #наука #роботы #роботизация
