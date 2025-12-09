В сравнении с 2024 годом и за счёт крайне низкого старта.

Пока что на российских предприятиях уровень автоматизации и роботизации, позволяющий повышать производительность труда и выпускать большие объёмы продукции без разброса в качестве, оставляет желать сильно лучшего, но процесс идёт в правильном направлении, и за счёт низкого старта удаётся демонстрировать впечатляющие результаты.

В частности, как сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Промышленной робототехники» и Kept, плотность роботизации на предприятиях в России по итогам текущего года возрастёт на 36%, достигнув значения в 40 роботов на 10 тысяч сотрудников.

Отметим, что плотность роботизации промышленности в России активно увеличивается на протяжении последних нескольких лет. Так, в 2024 году она составляла 29 роботов на 10 000 рабочих, а в 2023 году — 19 роботов на 10 000 рабочих.

Если тенденция сохранится, то к концу 2030 года на 10 000 рабочих в России будет приходиться 185 промышленных роботов, что примерно соответствует среднемировому значению. Более консервативный сценарий предполагает увеличение плотности роботизации к концу 2030 года до 134 роботов на 10 000 рабочих.

Государством с наиболее роботизированной промышленностью является Южная Корея, где на 10 000 рабочих трудится свыше 1 000 промышленных роботов, что и обеспечивает этой стране с весьма небольшим населением столь высокий показатель производительности труда и ВВП на душу населения.