Многие забывают и случайно попадают в неприятную ситуацию.

Поскольку полисы ОСАГО автолюбителями обновляются раз в год, то есть, являются весьма редкой связанной с автомобилем статьёй расходов, то периодически случается так, что владелец машины забывает обновить «автогражданку», и из-за этого может попасть в большие неприятности.

В связи с этим разработчики мобильного приложения «Госуслуги. Авто» решили ввести в него функцию напоминания о необходимости продления ОСАГО. По замыслу авторов идеи, эта функция позволит избежать ситуации, когда человек забыл продлить полис ОСАГО и из-за этого либо нарвался на штраф, либо, что гораздо хуже, попал в ДТП при фактическом отсутствии страховки.

Отметим, что в России продолжается дискуссия на тему использования камер для автоматического выявления и штрафования автовладельцев, эксплуатирующих автомобиль без ОСАГО. Пока что решение прорабатывается, и в тестовом режиме в ряде регионов такая функция может появиться уже осенью следующего года.