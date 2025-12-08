Для тех, кто по-прежнему верят в тёплый, ламповый звук.

В меломанской среде существует устойчивое мнение, что самая качественная звукозапись возможна только на виниловых грампластинках. Спорить с этим мнением мы не будем, тем более что запрос именно на старый добрый «винил» имеется. В том числе по этой причине сегодня «Фирма Мелодия» сообщила о возобновлении производства соответствующих пластинок.

Пластинки будут выпускаться на предприятии «Мелодии» в Новосибирске, причём первая партия, на которой записаны композиции известных исполнителей советской эпохи, уже отпечатана и даже отправлена в продажу. При печати использовались изготовленные с оригинальных мастер-лент матрицы.

Решение о возрождении производства грампластинок принято в прошлом году и было приурочено к юбилею — 60-летию широко известного на всём постсоветском пространстве лейбла «Мелодия».

Что до уровня импортозамещения на данном предприятии, то здесь всё предсказуемо: производственное оборудование в основном импортное, закупленное в Гонконге, Швеции, Италии, Швейцарии и Китае. Объём первоначальных инвестиций составил около 150 млн рублей. Отобьются ли затраты, и действительно ли в России и в ближнем зарубежье столь большое количество фанатов «тёплого, лампового, винилового» звука с соответствующими дорогостоящими аудиосистемами — вопросы пока открытые.