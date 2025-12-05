Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Ярославской области запущен новый цех по производству сыра моцарелла
Обеспечивать растущие потребности многочисленных пиццерий-то нужно.

Всего за пару десятилетий России удалось добиться практически полного обеспечения себя своими собственными продуктами питания. Данного результата добиваются очень немногие государства, и сегодня в Первомайском округе Ярославской области состоялось открытие нового цеха по производству сыра моцарелла на предприятии «Пречистенский молочный продукт». Об этом сегодня в своих официальных социальных сетях сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Новый цех внушительный по размерам: его запуск позволит практически удвоить производство моцареллы, основными потребителями которого являются российские сети пиццерий и ресторанов. Новое производство позволит не только обеспечить потребителей более доступным сыром, но и сделать задел на будущее и даже выйти на новые рынки.

Как отметил Евраев, с января по ноябрь текущего года включительно «Пречистенский молочный продукт» произвёл более 15 000 тонн различных сыров. И это лишь одно предприятие, а всего их в Ярославской области более двадцати.

Следует понимать, что обеспечение населения продуктами питания — это ключевая задача, поставленная в своё время перед программой импортозамещения. Если без отечественного «Мерседеса» прожить можно, то вот без пищи — вряд ли.

#россия #экономика #промышленность #еда #сыр
+
Написать комментарий (0)
