События в мире Михаил Андреев
Седан Geely Emgrand снят с продажи в России — модель уступила место «клону» в лице Belgee S50
Belgee S50 является полной копией Geely Emgrand. Только логотипы разные.

Автомобиль Geely Emgrand, который на российском рынке после событий 2022 года начал восприниматься как своеобразная замена Skoda Octavia в сегменте бюджетных и в то же время эстетически приятных седанов, с сегодняшнего дня снят с продажи в России. Об этом представительство Geely сообщило российским средствам массовой информации. Остатки ранее завезённых в страну Emgrand ещё можно приобрести у официальных дилеров, но новые машины завозиться больше не будут.

Вместо Geely Emgrand в России будут продаваться его полные братья-близнецы Belgee S50 производства совместного белорусско-китайского предприятия «БелДжи». Напомним, что данный автомобиль оснащается 1,5-литровыми двигателями мощностью 122 л. с. и либо механической, либо классической гидромеханической автоматической трансмиссией.

Цены на Belgee S50 стартуют от 1,65 млн рублей. Проще говоря, по своему ценообразованию это аналог Lada Vesta, но при этом не в пример более богато оснащённый. Так что это очередной вопрос к плохо объяснимым с экономической точки зрения причинам столь высокой стоимости автомобилей «АвтоВАЗа».

#россия #китай #экономика #автомобили #беларусь #белоруссия #geely #belgee #geely emgrand #belgee s50
+
Написать комментарий (0)
