Belgee S50 является полной копией Geely Emgrand. Только логотипы разные.

Автомобиль Geely Emgrand, который на российском рынке после событий 2022 года начал восприниматься как своеобразная замена Skoda Octavia в сегменте бюджетных и в то же время эстетически приятных седанов, с сегодняшнего дня снят с продажи в России. Об этом представительство Geely сообщило российским средствам массовой информации. Остатки ранее завезённых в страну Emgrand ещё можно приобрести у официальных дилеров, но новые машины завозиться больше не будут.

Вместо Geely Emgrand в России будут продаваться его полные братья-близнецы Belgee S50 производства совместного белорусско-китайского предприятия «БелДжи». Напомним, что данный автомобиль оснащается 1,5-литровыми двигателями мощностью 122 л. с. и либо механической, либо классической гидромеханической автоматической трансмиссией.

Цены на Belgee S50 стартуют от 1,65 млн рублей. Проще говоря, по своему ценообразованию это аналог Lada Vesta, но при этом не в пример более богато оснащённый. Так что это очередной вопрос к плохо объяснимым с экономической точки зрения причинам столь высокой стоимости автомобилей «АвтоВАЗа».