До столицы российской газодобычи тягач доехал своим ходом из Санкт-Петербурга.

Потребность в тягачах, особенно относящихся к категории повышенной проходимости, в России большая, и специально для её удовлетворения Брянский автомобильный завод (БАЗ) создал свой новый тягач БАЗ S34A10. Первый образец нового тягача в начале декабря добрался до Нового Уренгоя, где будет проходить опытно-промышленную эксплуатацию в автопарке компании «Газпром добыча Ямбург».

Как отметила пресс-служба БАЗ, грузовик доехал до столицы российской газодобычи из Санкт-Петербурга своим ходом, преодолев более 5000 километров, в том числе в сложных дорожных условиях, включавших в себя как мокрый асфальт, так и разбитые бетонные трассы и откровенное бездорожье. Проще говоря, своё главное испытание БАЗ S34A10 прошёл ещё на этапе доставки самого себя до Нового Уренгоя.

Чтобы приблизительно осознавать, насколько сложным был путь тягача, достаточно ознакомиться с его суточным пробегом. В пресс-службе БАЗ утверждают, что он составлял в среднем всего 400 километров. Таким образом, на то, чтобы добраться из Питера в Новый Уренгой, потребовалось около двух недель.

Основным предназначением БАЗ S34A10 является перемещение грузов в составе автопоезда в сложных дорожных условиях. А там уж всё зависит от того, какие типы полуприцепов к нему будут присоединять.