Татарстан давно является одним из главных авиастроительных центров России, и сегодня министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко дал понять, что в перспективе этот титул регионом будет дополнительно подтверждён. По словам Коробченко, в Татарстан приехала компания, занимающаяся созданием беспилотных вертолётов на базе Ка-226, и в ведомстве заинтересовались тем, чтобы локализовать в республике соответствующее производство.

Технические характеристики позволят такому вертолёту поднимать в воздух полезную нагрузку массой до 750 кг и доставлять её на расстояние около 500 километров. Таким образом, «беспилотники» на базе Ка-226 могут стать весомым подспорьем в деле регулярного снабжения отдалённых и труднодоступных регионов, куда можно добраться только по воздуху.

Впервые о беспилотном вертолёте на основе Ка-226 заговорили в 2021 году, но затем проект по известным причинам забуксовал, и вот теперь о нём вспомнили вновь. Когда идею удастся реализовать, и если удастся, то сколько таких автономных вертолётов будет производиться на татарстанском предприятии ежегодно, пока не уточняется.