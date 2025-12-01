Штраф временный — на холодное время года.

Если ваша жизнь, как у большинства людей, это один бесконечный день сурка и цикл работа-дом-работа, то вы могли запамятовать, что на дворе уже 1 декабря. Формально это календарная зима, и к ней в России с 2023 года приурочен новый штраф — за езду на летней резине в холодное время года. Сегодня этот сезонный штраф начал действовать, о чём и поспешили напомнить автолюбителям юристы.

Предполагается, что выявлять летнюю резину зимой будут сотрудники дорожно-патрульной службы в рамках плановых остановок транспортных средств для проверки документов. Напомним, что зимние шины отличаются от летних рисунком протектора, обеспечивающим лучшее сцепление с дорогой на снегу, скользком или просто холодном асфальте, ну и наличием шипов, конечно, если резина шипованная. Если вас поймают разъезжающим зимой на летних шинах, то могут оштрафовать на 500 рублей; сумма по нынешним меркам мизерная, но всё равно неприятно.

В целом требование к обязательной «переобувке» автомобилей полностью обоснованное, ведь дело не только и не столько в рисунке протектора, сколько в принципиально разном составе применяемой при производстве зимних покрышек резины. Зимние шины «дубеют» при гораздо более низких температурах, тогда как летние зимой превращаются практически в пластик — со всеми вытекающими из этого последствиями в виде увеличения тормозного пути в условиях, когда на счету каждый метр.