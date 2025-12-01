Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Глава Минпромторга заявил о снижении объёмов выпуска автомобилей в России в этом году
За 10 месяцев текущего года их производство уменьшилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Постоянный рост цен на автомобили, помноженный на ставшие в конце прошлого года запретительно высокими ставки по кредитам, привёл к тому, что автомобильный рынок в России испытал если не обвал, то резкое и весьма болезненное для его участников сокращение. Итогами десяти полных месяцев работы российской автомобилестроительной отрасли стало её сокращение на 12% по сравнению с периодом с января по октябрь включительно 2024 года.

Как отметил глава Минпромторга России Антон Алиханов, за указанный период в этом году в России произвели 677 000 автомобилей различных сегментов, тогда как за аналогичный период прошлого года — около 770 000 автомобилей.

По мнению экспертов, восстановить привычный уровень автомобильного производства можно только при росте спроса на новые машины, а для этого необходимо либо делать их более доступными на внутреннем рынке, либо выходить на внешние рынки. А в идеале — и то, и другое. Другое дело, что внешних платёжеспособных рынков, готовых приобретать российские автомобили за их реальную стоимость, не так уж много, а сдерживанию цен на внутреннем рынке мешают невысокая производительность труда на заводах и фактор утильсбора.

#россия #экономика #автомобили #промышленность
+
Написать комментарий (0)
