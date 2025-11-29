Шпионские фотографии по мере приближения к началу продаж будут появляться всё чаще.

Время летит столь быстро, что мы и опомниться не успеем, как новенький кроссовер Lada Azimut начнёт производиться серийно, после чего стартуют его официальные продажи. Пока что же автомобиль проходит испытания, в том числе в режиме реальной эксплуатации, и в Тольятти время от времени появляются свежие «шпионские фото» новинки.

Так, блогер KhaDm в своём Telegram-канале поделился новыми фотографиями прототипа Lada Azimut, облачённого в характерный заводской «камуфляж». По словам блогера, и здесь мы, честно говоря, не вполне понимаем, как он пришёл к этому выводу, на фотографиях запечатлена машина в одной из старших комплектаций — с двигателем объёмом 1,8 литра мощностью 132 л. с. и автоматической трансмиссией вариаторного типа.

Продолжая тему силовых установок, дополнительно отметим, что в перспективе, и пока неясно, насколько отдалённой, Lada Azimut в максимальных комплектациях будет оснащаться 1,5-литровым 150-сильным турбированным двигателем от «восточного партнёра», работающим в паре с классическим гидромеханическим «автоматом». Полагаем, что следует дождаться появления на «Азимутах» именно таких агрегатов, поскольку машина всё-таки будет относительно тяжёлая, и дополнительные 18 «лошадок» по сравнению со слегка форсированным «вазовским» 1,8-литровым мотором станут приятным подспорьем в вопросе динамики и, как следствие, безопасности при выполнении манёвров.

Напомним, что в середине этого месяца Lada Azimut был замечен в Тольятти на дорогах общего пользования без заводского «камуфляжа». Проще говоря, сейчас испытываются сразу несколько прототипов — для ускорения процесса, ведь именно кроссоверы являются самыми популярными автомобилями в России, и именно такой машины последние годы отчаянно не хватало в модельном ряду «АвтоВАЗа».

Продажи Lada Azimut должны стартовать летом 2026 года. Данный автомобиль будет самым современным и технологически оснащённым в модельном ряду тольяттинского автогиганта — при соответствующем ценнике. Но вот полный привод не завезли ни в какой из версий — он попросту не предусмотрен проектом этой машины. Что достаточно странно, учитывая реалии российских деревенских/дачных дорог, особенно в зимнее время года.