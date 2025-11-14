Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Новый кроссовер Lada Azimut заметили на дорогах общего пользования
Без «камуфляжа» и в белом окрасе.

На днях «АвтоВАЗ» поделился с широкой общественностью кадрами с ходовых испытаний прототипа Lada Azimut на специальном полигоне. Участвовавшая в ходовых испытаниях машина была облачена в специальный заводской «камуфляж», что хоть и принято в современной автомобильной промышленности, но сильно ударяет по восприятию автомобиля.

Теперь же в Сети появились фотографии испытаний прототипа Azimut уже в условиях реальной эксплуатации — на дорогах общего пользования. Их распространил Telegram-канал KhaDm со ссылкой на фотографа из Тольятти. Как следствие, по дорогам общего пользования автомобиль колесил уже без заводского камуфляжа, а в одной из базовых расцветок — белой.

Отметим, что сейчас активно идут сертификационные испытания Lada Azimut, которые планируется завершить весной следующего года. Таким образом, «АвтоВАЗу» удастся проверить новую машину во всех сезонах средней полосы России, сделать из этого все требуемые выводы и, если возникнет необходимость, внести в модель нужные изменения.

Старт продаж Lada Azimut запланирован на лето следующего года. Это будет самый «навороченный» автомобиль «АвтоВАЗа», по стоимости существенно превосходящий Lada Vesta. В зависимости от комплектации машина будет оснащаться 1,6- или 1,8-литровым двигателем мощностью 120 л. с. и 132 л. с. соответственно. Также существует план оснащения будущих самых «топовых» версий «Азимута» 1,5-литровыми 150-сильными турбомоторами от «восточного партнёра», но пока что подробностей данных агрегатов нет.

#россия #автомобили #lada #«автоваз» #lada azimuth
