Для работы в такси ранее были отправлены другие «Москвичи».

Как известно, автомобильный парк на Кубе — это тема отдельных обсуждений: он постоянно устаревает, а когда речь заходит об автомобилях, работающих в социально важных учреждениях, такое положение дел становится небезопасным. Поэтому в меру своих весьма скромных в автомобильном деле возможностей Кубе оказывает поддержку Россия. На днях группа «Дело» сообщила о том, что отправила на Кубу партию лифтбэков «Москвич 6» в рамках исполнения инициативы мэра Москвы.

Пресс-служба компании уточнила, что погрузка новеньких автомобилей в стандартные грузовые контейнеры состоялась на заводе «Москвич» в сентябре этого года. После этого контейнеры были доставлены в Новороссийск, откуда они направились в порт кубинского города Мариель.

Непосредственно передача машин состоялась в этом месяце. Автомобили будут работать в системе кубинского образования, педиатрии и материнства. С политической точки зрения данный дружественный шаг был приурочен к 65-летию с момента восстановления дипломатических отношений между Россией (тогда СССР) и постреволюционной Кубой.