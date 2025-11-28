Впрочем, в любом случае речь идёт о статистической погрешности относительно продаж традиционных автомобилей.

Электромобили в России пока остаются в категории игрушек для зажиточных граждан, приобретающих такой авто в качестве второй или даже третьей машины в семью. Связано это с необоснованно более высокой стоимостью электрокара по сравнению с куда более сложным с технологической точки зрения традиционным автомобилем, а также в целом со скептическим отношением автолюбителей к «электричкам».

В связи с этим вполне естественно, что преимущественно электромобили покупают жители регионов с наибольшим удельным уровнем доходов. Так, по статистике издания «Автостат», около 45% проданных в России за период с января по октябрь текущего года включительно электромобилей пришлись на Москву и Подмосковье. В столичном регионе было продано 4300 электромобилей из 9600 всего проданных в стране.

Самым популярным электрокаром в московском регионе является «Москвич 3е»: на одну эту модель за указанный период приходится 756 проданных экземпляров. Впрочем, около 98% из них были оформлены на юридические лица — таксопарки, сервисы каршеринга и тому подобные. Лишь 12 «Москвичей 3е» были приобретены «реальными» покупателями в виде физических лиц.

Непосредственно у автолюбителей наиболее популярным электромобилем был и остаётся Zeekr 001: их в столичном регионе за 10 месяцев текущего года было приобретено 612 штук, и 90% из них проданы именно физлицам.

Следует отметить, что продажи электромобилей в России продолжают оставаться на крайне незначительном уровне относительно продаж традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Для сравнения: за 10 месяцев текущего года в стране было продано более 1 миллиона автомобилей, и лишь 9600 из них — электрокары; менее 1%. Можно с чистой совестью назвать это статистической погрешностью.