Сейчас пока «беспилотные» трамваи на всякий случай ездят с водителем.

Автономный транспорт, который раньше можно было увидеть разве что в фантастических фильмах, сегодня уже практически реальность. Логика тех, кто продвигают беспилотный транспорт, при этом аналогична логике героев той же фантастики: автоматизированная система не допускает ошибок, ей не станет плохо и ей не нужно платить зарплату, больничные и отпускные.

Быстрее всего самостоятельно начнёт ездить рельсовый транспорт, и вот сегодня замглавы Минтранса России Константин Пашков в рамках V Конгресса молодых учёных заявил, что ожидает появления в стране полностью беспилотных трамваев в ближайшие 1—2 года.

Пашков уточнил, что имеет в виду именно подлинно беспилотные трамваи, в которых водители не присутствуют даже в качестве подстраховки на случай отказа или ошибки системы.

Фактически же первый беспилотный трамвай в России уже ездит: столичный трамвай «Львёнок-Москва» в автономном режиме — пусть и с контролирующим сотрудником — проехал уже более 18 000 километров, и за всё это время ни разу не нарушил график движения и чётко выполнял все операции.