Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Минтрансе ожидают появления в России полностью автономных трамваев в ближайшие 1—2 года
Сейчас пока «беспилотные» трамваи на всякий случай ездят с водителем.

Автономный транспорт, который раньше можно было увидеть разве что в фантастических фильмах, сегодня уже практически реальность. Логика тех, кто продвигают беспилотный транспорт, при этом аналогична логике героев той же фантастики: автоматизированная система не допускает ошибок, ей не станет плохо и ей не нужно платить зарплату, больничные и отпускные.

Быстрее всего самостоятельно начнёт ездить рельсовый транспорт, и вот сегодня замглавы Минтранса России Константин Пашков в рамках V Конгресса молодых учёных заявил, что ожидает появления в стране полностью беспилотных трамваев в ближайшие 1—2 года.

Пашков уточнил, что имеет в виду именно подлинно беспилотные трамваи, в которых водители не присутствуют даже в качестве подстраховки на случай отказа или ошибки системы.

Фактически же первый беспилотный трамвай в России уже ездит: столичный трамвай «Львёнок-Москва» в автономном режиме — пусть и с контролирующим сотрудником — проехал уже более 18 000 километров, и за всё это время ни разу не нарушил график движения и чётко выполнял все операции.

#россия #техника #экономика #наука #транспорт #беспилотники #трамваи
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
9
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
14
Xbox 360 против PlayStation 3 — как железо определило дальнейшую историю Microsoft и Sony
2
Тайный подрядчик PlayStation — как Implicit Conversions превратилась в фабрику эксклюзивов Sony
2
Ждать, дождаться и снова ждать: история долгожданных произведений. Часть 2
1

Сейчас обсуждают

Андрей
21:46
"Ключевой вопрос пока, впрочем, остаётся: зачем было строить столь масштабное предприятие на столь большом удалении от основных российских промышленных в целом и автомобилестроительных центров в частн...
Калининградская гигафабрика литий-ионных аккумуляторов выйдет на проектную мощность в следующем году
Сергей Анатолич
21:45
Я надеюсь поляки с палубы именно этой самой лодки собрались читать свою неприклонную победную волю России. Клоуны.🤣
Единственная подлодка Польши сломалась в море во время выхода в море в надводном положении
NuclearMissionJam
21:26
Пингвин Тукс и филосовский камень AMD, Пингвин Тукс и кубок драйверов, Пингвин Тукс и узник Windows, Пингвин Тукс и Орден FreeBDS, Пингвин Тукс и юзер-полулинуксер, Пингвин Тукс и Дары Чимбала. В двух...
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
inchaos75
21:22
"Номера для массовых обзвонов стали быстро попадать в черные списки" - если номер в черном списке, от него и смс не должно проходить. Не реклама ни разу, но Kaspersky Who Calls так и работает, если те...
Мошенники начали вынуждать россиян самостоятельно им перезванивать
козлина
21:15
хаха, темы с линуксом скоро будут похожи на эпизоды Гарри Поттера - сидят на сайте посетители, обсуждают какие то операционки, но название не говорят - ибо страшно. "Это название нельзя говорить...
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
beltar
21:08
У меня есть живая HD 5770 от гиги с кожухом в виде бэтмобиля. Карта, как карта, драйвера только красные со стыда. Я ее взял, т. к. она была компактнее немного более мощной GTX 260. DX 11 игры запустит...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
inchaos75
21:05
Юридически должно быть все прописано, на то и договор, что не прописано то не попадает под договор. Подарки, сувениры, то что дают как участнику то есть дают всем участникам и т.д. - да, но если конкр...
В Москве за ₽10 млрд по льготной процентной ставке построят фармзавод для выпуска онкопрепаратов
inchaos75
21:00
1) В 99,999% установка любой видеокарты на рабочем месте не имеет смысла, т.к. офисные компы вообще на встройках, там нет смысла в видеокарте. 2) Играть на работе в нормальных фирмах - это как минимум...
В Москве за ₽10 млрд по льготной процентной ставке построят фармзавод для выпуска онкопрепаратов
AKS
20:00
продолжайте в том же ключе! очень интересно...
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
NuclearMissionJam
19:52
Нет. В этой игре они были реально сложные и непонятные
В Steam появилась страница ремейка квеста Sublustrum с трейлером
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter