И успел перевезти порядка 40 000 пассажиров.

В начале осени в Москве по маршруту №10 начал курсировать первый в России полностью беспилотный трамвай «Львёнок-Москва». Ранее этот трамвай колесил по городу в рамках испытаний, и вот сегодня Дептранс Москвы сообщил о том, что с учётом испытаний и полноценной работы в течение последних двух месяцев «Львёнок» проехал уже свыше 18 000 километров и успел перевезти порядка 40 000 пассажиров.

Как отметили в пресс-службе столичного Дептранса, за всё это время трамвай, работая полностью в автоматическом режиме, ни разу не нарушил правила и чётко придерживался графика движения. В процессе работы «Львёнок-Москва» самостоятельно движется, обеспечивает посадку/высадку пассажиров, переключает стрелки и считывает сигналы светофоров, выполняя их указания.

Несмотря на то, что трамвай работает в автоматическом режиме, в кабине пока продолжает находиться оператор. На текущем историческом этапе это требование законодательства, исполняемое по большей части для подстраховки.

Следует отметить, что рельсовый транспорт легче других переходит на автоматическое управление: со своего маршрута он съехать не может, да и при прочих равных обладает преимуществом в движении перед автомобильным транспортом.