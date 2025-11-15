Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Первый в России беспилотный трамвай проехал уже свыше 18 000 километров
И успел перевезти порядка 40 000 пассажиров.

В начале осени в Москве по маршруту №10 начал курсировать первый в России полностью беспилотный трамвай «Львёнок-Москва». Ранее этот трамвай колесил по городу в рамках испытаний, и вот сегодня Дептранс Москвы сообщил о том, что с учётом испытаний и полноценной работы в течение последних двух месяцев «Львёнок» проехал уже свыше 18 000 километров и успел перевезти порядка 40 000 пассажиров.

Как отметили в пресс-службе столичного Дептранса, за всё это время трамвай, работая полностью в автоматическом режиме, ни разу не нарушил правила и чётко придерживался графика движения. В процессе работы «Львёнок-Москва» самостоятельно движется, обеспечивает посадку/высадку пассажиров, переключает стрелки и считывает сигналы светофоров, выполняя их указания.

Несмотря на то, что трамвай работает в автоматическом режиме, в кабине пока продолжает находиться оператор. На текущем историческом этапе это требование законодательства, исполняемое по большей части для подстраховки.

Следует отметить, что рельсовый транспорт легче других переходит на автоматическое управление: со своего маршрута он съехать не может, да и при прочих равных обладает преимуществом в движении перед автомобильным транспортом.

#россия #техника #экономика #наука #транспорт #беспилотники #трамваи
Сейчас обсуждают

_x86_64s
21:49
ты не используешь чучумба бенч? Чел продолжает писать статьи для самого процесса, результат не важен...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
_x86_64s
21:42
не мешай у чела паралельная реальность, он же нифига не делает, поэтому ему ничего внутри не надо, у него все на флешечке, весь его любимый некрософт
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
ark-bak
21:04
Просто мало финансовой поддержки.
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
[IRanPast]
21:00
Очень давно ушёл рено, аж в 1965 году
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
Дима
20:59
Что значит 1к1. Тот рубль на этот? или с поправкой на инфляцию. Если без поправки, то .... ( не нашёл литературных слов)
Юрист Телегин объяснил, кто из россиян имеет право на компенсацию советских вкладов
Михаил Сидоров
20:57
Нет специалистов и нормальных работников. Никакую кучу не открыть. Работать там некому. У русских нет культуры труда. Делают на отвали и все им должны. Наследие советской идеологии. Забавно, что такие...
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
corsi
20:57
Сразу на ум приходят Анабиоз, TES III дополнение Bloodmoon, Mafia II (начало), Dark Souls III, дополнение Ashes of Ariandel.
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
ark-bak
20:55
Да это нормально..
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
R_baron
20:46
Да разогнали бы эту контору к чертям, Лада закончилась ровно как ушел Рено.
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
Евгений Шрайнер
20:40
За те деньги, что вбухивают в поддержу автоваза. Можно было бы кучу производств с нуля открыть. Вывод тырят бабки, платят на заводах мелочь и работают соответственно там на пох.... Иначе как ещё объя...
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
