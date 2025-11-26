Причины этого позитивного для государства развития событий вполне естественны и закономерны.

На протяжении многих десятилетий с получением станкоинструментальной продукции в России предпочитали разбираться максимально примитивным способом: закупая её за рубежом. Вплоть до самого начала геополитических потрясений в 2022 году казалось, что эта опция будет доступна всегда, но реальность с самоизоляцией западных рынков от России вынудила отечественных промышленников ударными темпами работать над замещением соответствующих товаров.

Процесс активно идёт, и глава Минпромторга России Антон Алиханов, выступая на пленарной сессии тематического форума «День заказчика: станкостроение и промышленная автоматизация» заявил, что количество предприятий в России, производящих станкоинструментальную продукцию, с 2021 года и по сентябрь 2025 года включительно увеличилось втрое. Если в 2021 году их было около 40, то теперь — 120.

Такой расклад позволяет отечественным промышленным предприятиям активнее переходить на станкоинструментальную продукцию российского производства. Так, по статистике за полные девять месяцев текущего года около одной трети — 32% — станкоинструментальной продукции на внутреннем рынке имели российское происхождение.

Кроме того, добавил Алиханов, развитие внутреннего производства позволило отклонить 40% заявок на госзакупки соответствующей продукции, благодаря чему не зарубежные, а отечественные производители смогли заработать порядка 90 миллиардов рублей.