События в мире Михаил Андреев
В России с 2021 года утроилось количество производителей станкоинструментальной продукции
Причины этого позитивного для государства развития событий вполне естественны и закономерны.

На протяжении многих десятилетий с получением станкоинструментальной продукции в России предпочитали разбираться максимально примитивным способом: закупая её за рубежом. Вплоть до самого начала геополитических потрясений в 2022 году казалось, что эта опция будет доступна всегда, но реальность с самоизоляцией западных рынков от России вынудила отечественных промышленников ударными темпами работать над замещением соответствующих товаров.

Процесс активно идёт, и глава Минпромторга России Антон Алиханов, выступая на пленарной сессии тематического форума «День заказчика: станкостроение и промышленная автоматизация» заявил, что количество предприятий в России, производящих станкоинструментальную продукцию, с 2021 года и по сентябрь 2025 года включительно увеличилось втрое. Если в 2021 году их было около 40, то теперь — 120.

Такой расклад позволяет отечественным промышленным предприятиям активнее переходить на станкоинструментальную продукцию российского производства. Так, по статистике за полные девять месяцев текущего года около одной трети — 32% — станкоинструментальной продукции на внутреннем рынке имели российское происхождение.

Кроме того, добавил Алиханов, развитие внутреннего производства позволило отклонить 40% заявок на госзакупки соответствующей продукции, благодаря чему не зарубежные, а отечественные производители смогли заработать порядка 90 миллиардов рублей.

#россия #экономика #промышленность #станкостроение
