Причина в смене поставщика навесного оборудования.

Несмотря на то, что на дворе уже почти 2026 год, автомобилем, с которым в первую очередь ассоциируется Ульяновский автомобильный завод, остаётся старый добрый УАЗ СГР, ласково за свою характерную внешность прозванный в народе «Буханкой». Производство этих машин, пусть и с некоторыми модернизациями, продолжается уже 60 лет, однако выпуск нарядных «Буханок» в версии «Экспедиция» временно приостановили.

Как сообщает пресс-служба УАЗа, решение было принято в связи со сменой поставщика навесного оборудования для экспедиционной комплектации автомобиля УАЗ СГР. На заводе рассчитывают, что остановка производства не будет длительной, и новый поставщик вскоре начнёт обеспечивать предприятие необходимыми комплектующими.

На данный момент конкретные сроки «уазовцы» назвать не могут, но рассчитывают, что экспедиционная «Буханка» вернётся на конвейер в феврале следующего года.