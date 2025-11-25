Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
УАЗ временно приостановил выпуск экспедиционных версий «Буханок»
Причина в смене поставщика навесного оборудования.

Несмотря на то, что на дворе уже почти 2026 год, автомобилем, с которым в первую очередь ассоциируется Ульяновский автомобильный завод, остаётся старый добрый УАЗ СГР, ласково за свою характерную внешность прозванный в народе «Буханкой». Производство этих машин, пусть и с некоторыми модернизациями, продолжается уже 60 лет, однако выпуск нарядных «Буханок» в версии «Экспедиция» временно приостановили.

Как сообщает пресс-служба УАЗа, решение было принято в связи со сменой поставщика навесного оборудования для экспедиционной комплектации автомобиля УАЗ СГР. На заводе рассчитывают, что остановка производства не будет длительной, и новый поставщик вскоре начнёт обеспечивать предприятие необходимыми комплектующими.

На данный момент конкретные сроки «уазовцы» назвать не могут, но рассчитывают, что экспедиционная «Буханка» вернётся на конвейер в феврале следующего года.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #уаз #уаз сгр
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
37
Релиз PlayStation Classic — темное пятно в истории игрового подразделения Sony
1
Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
5
Тайный подрядчик PlayStation — как Implicit Conversions превратилась в фабрику эксклюзивов Sony
+

Сейчас обсуждают

Панишер
22:18
Кудахцев,апорт. Ты теперь тут тоже спокойно не посидишь цхахахаах на пару с таким же ссученным полотером - кишкой
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Панишер
22:12
А кто ты есть то? Если твое основное рабочее занятие это вылизывать любимку-огрызок 6600 и отлавливать комменты на пару с офисной шлюхой алешкой-кишкой,в которых люди просто имеют отличное мнение от в...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
MAy0R
21:44
Это те же люди, которым вот прям необходима была 3060 за 120к в 2021-м, нужны были запасы гречки и туалетки в 2020-м, они же не могли обойтись без десятка телевизоров в 2014-м и у них закончилось мест...
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
Asker 013
21:42
Думаю нарушать равновесие между магмой и коркой Земли, достигнутое за последние тысячелетия нельзя - если корка начнет побеждать может случиться большой пуук
Самый опасный вулкан в США хотят превратить в источник энергии
Turbo-met
21:37
Их надо всех на пж посадить. Иначе они нас убьют.
Стартап Stardust предложил уменьшить яркость Солнца для охлаждения Земли
Панишер
21:34
Напомним шо имеем дело с тульской шлюхой-давалкой алешкой полотером -прямой кишкой Который любит переобуваться и не вывозит за базар уххахахахаха
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Панишер
21:33
Пестюк Нвидияэндинтел-сосер Кудахцев с обрубком-любимкой 6600,жди себя следующим на доске почета ухахахаххаха
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
beltar
21:33
А налог на яйца будет? А полиция будет вместо расследования реальной уголовки искать гомосеков?
В российских соцсетях обсуждают слухи о возможном введении уголовного наказания за тунеядство
Панишер
21:31
Шо,шавка голос подала когда никого нет и ответила на сообщения на которые ссала раньше ? Ухахахахаха ай молодца держишь уровень шлюхи.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Volden
21:20
Мне за 30... Чаще играю в одиночные игры, так как не всегда находится время скооперироваться с друзьями А из сетевых предпочитаю именно кооперативы (или хотя бы сессии, где можно просто повеселиться с...
Опрос показал желание геймеров играть в однопользовательские игры вместо многопользовательских
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter