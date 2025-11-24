Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Россия и Китай готовят к запуску более 80 совместных проектов на общую сумму в $200 миллиардов
В самых разных отраслях, в том числе тех, где раньше хозяйничали западные корпорации.

Главным бенефициаром сложившегося в 2022 году геополитического кризиса между Россией и западными странами, безусловно, стал Китай, который не только получил ранее предназначавшиеся для Европы энергетические ресурсы по заведомо более низким ценам, но и зашёл на освобождённый западными компаниями большой и платёжеспособный рынок.

Сейчас российский рынок активно осваивается китайскими бизнесменами. В частности, по словам сопредседателя российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова, к запуску готовятся более 80 совместных проектов, общая стоимость которых составляет порядка 200 миллиардов долларов.

Кроме того, отметил Титов, для бизнеса регулярно расширяются новые возможности, а правительство вводит для китайского бизнеса налоговые стимулы, призванные сделать идею локализации производства более привлекательной по сравнению с банальным импортированием продукции, производимой непосредственно в Китае.

В качестве примера успешного сотрудничества Москвы и Пекина Титов привёл автомобилестроительную отрасль, в которой наблюдается всё больший уровень локализации производства не только самих автомобилей, но и их узлов и агрегатов.

За неполный 2025 год китайский бизнес зарегистрировал в России 13 000 компаний. Одно только это число, утверждает Титов, превышает всё количество оставшихся в стране западных компаний.

#россия #китай #экономика
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter