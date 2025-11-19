Технически на площадке могут производить комплектующие для турбин производства Siemens и General Electric.

После того как доступ к комплектующих для работающих в России агрегатов западного производства стал если не невозможным, то крайне трудо- и материальнозатратным, то в стране стали активно появляться предприятия по выпуску запчастей и компонентов для их обслуживания. И вот, одно из таких предприятий открылось на днях в Татарстане.

Предприятие входит в группу компаний «АМКОР» и оснащено самым современным промышленным оборудованием. Как утверждают представители завода, на его мощностях можно как ремонтировать имеющиеся компоненты так называемого горячего тракта газотурбинных установок, так и создавать полностью новые компоненты. Преимущественно на предприятии будут осуществлять ремонт и обслуживание газотурбинных установок производства General Electric и Siemens.

Следует отметить, что хоть сейчас в России и идёт процесс налаживания производства собственных газотурбинных установок, но в стране работает так много «турбин» иностранного производства, что в одночасье и даже за одно десятилетие все их заменить физически не получится. Да и смысла в этом нет. Поэтому возведение предприятий по производству комплектующих для их обслуживания на текущий момент — важная полумера.