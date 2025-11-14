Теперь этот винт официально можно устанавливать на данные самолёты с двигателями ТВ7-117СТ-01.

Не секрет, что самолёт мало спроектировать и построить, его нужно ещё «научить летать», полностью сертифицировать и обеспечить тем самым его допуск к коммерческой эксплуатации. Самолёты Ил-114-300, призванные повысить транспортную связность российских регионов, сегодня стали ещё на один шажок ближе к началу работы: Росавиация выдала сертификат типа на воздушный винт АВ112-114, устанавливаемый на турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ-01, который и приводит Ил-114-300 в движение.

Как отметили в ведомстве, программа сертификации предполагала свыше восьмидесяти испытательных полётов Ил-114-300 с новым воздушным винтом в самых разных, в том числе и весьма жёстких условиях. Все полёты прошли успешно, и винт подтвердил свою надёжность и эксплуатационные характеристики. Собственно, это и позволило сегодня выдать агрегату долгожданный сертификат типа.

Напомним, что Ил-114-300 создаётся в качестве замены давным-давно морально устаревшему Ан-24 на региональных авиалиниях. Конструкцией самолёта подразумевается его способность приземляться даже на слабо подготовленные аэродромы, что немаловажно для обеспечения авиасообщения в отдалённых регионах.