События в мире Михаил Андреев
Воздушный винт для Ил-114-300 прошёл государственную сертификацию
Теперь этот винт официально можно устанавливать на данные самолёты с двигателями ТВ7-117СТ-01.

Не секрет, что самолёт мало спроектировать и построить, его нужно ещё «научить летать», полностью сертифицировать и обеспечить тем самым его допуск к коммерческой эксплуатации. Самолёты Ил-114-300, призванные повысить транспортную связность российских регионов, сегодня стали ещё на один шажок ближе к началу работы: Росавиация выдала сертификат типа на воздушный винт АВ112-114, устанавливаемый на турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ-01, который и приводит Ил-114-300 в движение.

Как отметили в ведомстве, программа сертификации предполагала свыше восьмидесяти испытательных полётов Ил-114-300 с новым воздушным винтом в самых разных, в том числе и весьма жёстких условиях. Все полёты прошли успешно, и винт подтвердил свою надёжность и эксплуатационные характеристики. Собственно, это и позволило сегодня выдать агрегату долгожданный сертификат типа.

Напомним, что Ил-114-300 создаётся в качестве замены давным-давно морально устаревшему Ан-24 на региональных авиалиниях. Конструкцией самолёта подразумевается его способность приземляться даже на слабо подготовленные аэродромы, что немаловажно для обеспечения авиасообщения в отдалённых регионах.

#россия #экономика #авиация #промышленность #авиастроение #гражданская авиация #ил-114-300
Сейчас обсуждают

ark-bak
18:06
Механика?
Новый кроссовер Lada Azimut заметили на дорогах общего пользования
NuclearMissionJam
18:04
Просто хайпует У этой пекарни очень узкая задача, обычному геймеру, что выбрал ПК и может его собрать она не нужна
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
Дмитрий Патрушев
18:03
Там нет м.2, он у всех горит
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Алескандр Индустриевич
17:45
Значит справку тебе не могут выписать, по причине твоей невменяемости?
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Алескандр Индустриевич
17:44
Бомжи с помоек тебе ещё перепродают и на тебе навариваются. Ни кто и не сомневался в твоих гениальных уо способностях )))))))))))))))
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Bernigan
17:43
это называется иди нах чудила
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Алескандр Индустриевич
17:43
это называется, покажи справку из пнд?
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Bernigan
17:42
там не бесплатно
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Bernigan
17:42
не, это называется адекватное восприятие окружающей действительности, когда пары процента от разгона за счёт более высокого нагрева нафиг не нужны, а ССД с несколькими тысячами мб на запись и чтение с...
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Алескандр Индустриевич
17:42
А не кто и не сомневается что ты по помойкам шаришся, ты же уо. Еду ты себе там же находишь?
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
