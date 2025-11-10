Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» показал видео с ходовых испытаний нового кроссовера Lada Azimut
Старт продаж должен начаться следующим летом. Производство — ещё раньше.

Те, кто пристально следят за отечественным автомобилестроением, в июле этого года взяли в своё поле зрения компактный кроссовер Lada Azimut, являющийся флагманской моделью «АвтоВАЗа». Сейчас новая модель проходит испытания, и кадрами одного из них поделилась сегодня пресс-служба тольяттинского автогиганта с основными средствами массовой информации. Откуда оно уже перекочевало в издания поменьше.

Речь идёт о видеоролике с ходовых испытаний кроссовера. Сама машина при этом была облачена в типичный заводской «камуфляж», намеренно скрывающий линии кузова и особенности дизайна. В рамках ходовых испытаний автомобиль должен «намотать» определённое расстояние по дорогам разной степени качества, и при сохранить полную работоспособность подвески.

Напомним, что Lada Azimut позиционируется как семейный компактный кроссовер. Понятное дело, для семьи из двух взрослых и одного/двух детей, потому что четыре взрослых в автомобиль длиной 4,4 метра с соответствующей колёсной базой с комфортом попросту не поместятся.

Автомобиль на первых порах будет оснащаться слегка форсированными двигателями объёмом 1,6 л и 1,8 л мощностью 120 л. с. и 132 л. с. соответственно. В перспективе, если всё сложится удачно, модель в «топовых» комплектациях будет оснащаться 1,5-литровым 150-сильным турбодвигателем от «восточного партнёра» в паре с гидромеханической автоматической трансмиссией. В версиях с двигателями 1,6 л и 1,8 л на выбор будут доступны либо «механика», либо вариатор. Старт продаж запланирован на следующее лето. По цене новая машина, естественно, будет существенно дороже, чем Lada Vesta. А насколько конкретно — пока пища для размышлений, вызывающих преимущественно скупую мужскую слезу.

#россия #автомобили #lada #«автоваз» #lada azimuth
