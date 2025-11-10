Об этом сообщает пресса со ссылкой на источники в близких к теме кругах.

В 2022 году американские, европейские, японские и южнокорейские автопроизводители оставили в России все свои предприятия по выпуску автомобилей. Почти все они отныне либо уже переименованы и занимаются производством машин тех или иных китайских брендов, либо ещё только готовятся к этой участи.

Ко второй когорте принадлежит бывший завод General Motors, а затем Hyundai, в Санкт-Петербурге. Впрочем, скоро и на нём будет возобновлено производство. По крайней мере, информация об этом начинает поступать всё чаще и во всё более внушительных объёмах. В частности, агентство ТАСС со ссылкой на осведомлённые источники в отрасли сообщило о том, что бывший завод американского автогиганта под Питером возобновит работу (естественно, по совсем другой номенклатуре) в начале следующего года.

Отметим, что General Motors владела этим предприятием всего семь лет — с 2008 по 2015 годы. В 2020 году площадка была выкуплена южнокорейским автогигантом Hyundai, где тот намеревался долго и успешно выпускать популярные в России модели Sportage и Tucson. Но история в 2022 году пошла по совсем другому пути, и политической воли для сохранения российского рынка у Южной Кореи не хватило. Зато её с избытком хватило Китаю, который и стал главным выгодоприобретателем сложившейся на российском автомобильном рынке ситуации.