Потому что они сильно пострадают от смены механизма расчёта утильсбора.

Изменение механизма расчёта утильсбора, которое вступит в силу 1 декабря, приведёт к росту цен на ввозимые из-за рубежа для личного пользования автомобили с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил. Сейчас в автомобильной индустрии уже обсуждают, кто и как будет выходить из грядущей ситуации, а до тех пор те, кто могут, пока экстренно завозят автомобили по пока ещё льготной ставке утильсбора.

В частности, резко подскочили продажи электромобилей, о чём сегодня отрапортовал руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков. Так, по итогам октября текущего года в России было продано 1 614 электромобилей, что на 20% превышает показатель октября прошлого года (и это при гораздо более выгодных ставках по кредитам годом ранее) и на 29% превышает показатель сентября текущего года.

Целиков в первую очередь связывает происходящее именно с грядущим изменением утильсбора. На второе место глава «Автостата» расположил появление российского электромобиля «Амберавто А5» на базе китайского электромобиля JMEV Yi.

При этом в количественном выражении продажи электромобилей в России остаются на незначительном по сравнению с классическими автомобилями уровне: за 10 месяцев текущего года в стране поставили на учёт всего порядка 9 600 электрокаров. Причины непопулярности электромобилей в России просты: отсутствие внушительных государственных субсидий при их покупке, из-за чего электрокар при своей технической простоте в сравнении с классическим автомобилем стоит значительно дороже и без того дорогого последнего, общий скептицизм автолюбителей относительно электрической тяги, а также малое количество экономических стимулов последующего владения электромобилем.