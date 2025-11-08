Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
«Автостат»: в России в преддверии изменения утильсбора возросли продажи электромобилей
Потому что они сильно пострадают от смены механизма расчёта утильсбора.

Изменение механизма расчёта утильсбора, которое вступит в силу 1 декабря, приведёт к росту цен на ввозимые из-за рубежа для личного пользования автомобили с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил. Сейчас в автомобильной индустрии уже обсуждают, кто и как будет выходить из грядущей ситуации, а до тех пор те, кто могут, пока экстренно завозят автомобили по пока ещё льготной ставке утильсбора.

В частности, резко подскочили продажи электромобилей, о чём сегодня отрапортовал руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков. Так, по итогам октября текущего года в России было продано 1 614 электромобилей, что на 20% превышает показатель октября прошлого года (и это при гораздо более выгодных ставках по кредитам годом ранее) и на 29% превышает показатель сентября текущего года.

Целиков в первую очередь связывает происходящее именно с грядущим изменением утильсбора. На второе место глава «Автостата» расположил появление российского электромобиля «Амберавто А5» на базе китайского электромобиля JMEV Yi.

При этом в количественном выражении продажи электромобилей в России остаются на незначительном по сравнению с классическими автомобилями уровне: за 10 месяцев текущего года в стране поставили на учёт всего порядка 9 600 электрокаров. Причины непопулярности электромобилей в России просты: отсутствие внушительных государственных субсидий при их покупке, из-за чего электрокар при своей технической простоте в сравнении с классическим автомобилем стоит значительно дороже и без того дорогого последнего, общий скептицизм автолюбителей относительно электрической тяги, а также малое количество экономических стимулов последующего владения электромобилем.

#россия #техника #экономика #автомобили #электромобили #наука #транспорт
Сейчас обсуждают

Алексей Носков
17:35
А ты с какой целью интересуешься?
В России создают первую многоразовую ракету полного цикла
margent
17:28
"NVIDIA делает поистине огромную и ресурсоёмкую работу, поддерживая Linux качественными драйверами на протяжении десятилетий" - это вот те самые, которые Wayland поддержку не могут завести нормально у...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
margent
17:21
Ему уже объясняли что репы не удаляют, а убирают в архив. Это бесполезно, там своя атмосфера в голове у аффффтАрА )
Почему репозитории — тупик для операционных систем
margent
17:20
"Постойте, его нужно ещё найти! И кому доверять? Вдруг где-то вирусы добавили? Вот и очередная серьёзная проблема всплыла." Ну фиг знает, я как-то SUSE больше доверяю что держит репу, чем твоим подели...
Почему репозитории — тупик для операционных систем
Жёсткий_Чебур
17:19
Всё лучше, чем твои сраные Радэвоны ))
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
Виктор Иванов
17:15
Сожгет. Погуглите. Нужна толщина стенок 6мм из алюминия, насколько помню.
Микроволновку использовали для сборки игрового ПК с GeForce RTX 5060 Ti и встроенным монитором
козлина
17:15
вот щас увидел фотку, где Оно несколько мешочков с саморезами всяких размеров прикупило. Возник вопрос. И почему Оно остановилось на полпути, ограничившись только раскурочиванием шурика и склейко...
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
margent
17:11
Как хорошо что в 10-ка в 2025 году наистабильная, невылезает никаких багов, не выпускали срочных патчей... ой, было же ) Сколько там системе, 10 лет? Ммм... С - стабильность. Сколько такие же орали ч...
Патч KB5067036 для Windows 11 снижает производительность ПК из-за проблем с Диспетчером задач
swr5
16:38
Вы не представляете насколько актуальны такие статьи здесь, готовлю статью о клопах и борьбе с ними.
Удивившие меня заблуждения о Луне
Spike Rus
16:36
Такой что по твоим ссылкам не подойдет. Фото в начале статьи видел? У него шурик с АКБ под type-b. А у тебя по ссылке акб type-a. Клювик на шурике не даст ему защелкнутся. Ему такой подходит: https://...
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
