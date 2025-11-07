Двигателям устроили что-то вроде прохладного душа, имитируя посадку в проливной дождь.

Поскольку современные самолёты должны выполнять рейсы практически в любую погоду, не считая разве что урагана, их узлы и агрегаты должны в полной мере соответствовать многочисленным требованиям к устойчивости к внешнему погодному воздействию. В России продолжаются сертификационные испытания импортозамещённого лайнера SJ-100 («Суперджет»), и сегодня Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) поделилась новостью о завершении их очередного этапа.

В рамках свежих испытаний в подмосковном Жуковском перспективные двигатели ПД-8 в составе SJ-100 подверглись испытаниям на защиту от воды. Проверки проходили на разных скоростях, имитируя взлёт и посадку на аэродроме с покрытой водой взлётно-посадочной полосой. Тест прошёл успешно, и двигатели ПД-8 подтвердили свою работоспособность в указанных отнюдь не простых погодных условиях.

Следует понимать, что конструкция авиационных двигателей такова, что вода при их «поливании» не попадает в камеру сгорания, а выводится по специальным каналам. Собственно, работоспособность этой системы защиты двигателя и была испытана сегодня.

Напомним, что сертификационные испытания SJ-100 в его полностью импортозамещённом виде должны завершиться в следующем году. После этого начнётся производство серийных версий этого лайнера и их поставки заказчикам в лице отечественных авиакомпаний.