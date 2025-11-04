Впрочем, административное наказание за это нарушение слишком маловероятно, чтобы заострять на этом внимание.

В ряде северных регионов России уже климатическая зима, а в наиболее населённых регионах холода только приближаются. В связи с этим в Госдуме решили напомнить о том, о чём многие, если не сказать все автолюбители даже не подозревают: о штрафе за длительную работу (прогрев) двигателя в жилых зонах.

Как отметил первый зампред комитета Госдумы РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, непосредственно отдельного штрафа за прогрев двигателя в КоАП не предусмотрено. Однако существует штраф за нарушение пункта 17.2 Правил дорожного движения РФ, в котором чёрным по белому упомянут в том числе запрет на стоянку (дольше 5 минут) с работающим двигателем в жилых зонах. Нарушение этого пункта ПДД наказывается штрафом в размере 1 500 рублей во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, в которых штраф за аналогичное нарушение равен 3 000 рублей.

Федяев, впрочем, справедливо отметил, что получение штрафа за это нарушение — крайне маловероятный сценарий. Во-первых, нарушение необходимо зафиксировать, а во-вторых, каким-то образом подтвердить, что автовладелец стоял во дворе с работающим двигателем дольше пяти минут.

Необходимо понимать, что в сильные морозы это правило будет нарушаться повсеместно, поскольку пяти минут на прогрев двигателя до хотя бы минимально допустимой рабочей температуры в таких условиях попросту не хватает. А движение с холодным двигателем чревато его повышенным износом, а это никому не нужно.