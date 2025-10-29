Испытание прошло в подмосковном Жуковском.

Хоть испытания тех или иных агрегатов в отдельности в авиационной промышленности и важны, но сами по себе эти агрегаты не летают, поэтому со временем их испытывают уже в составе готового самолёта. Сегодня была очередь проверки режима реверса двигателя ПД-8 непосредственно в составе самолёта SJ-100, и Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о том, что испытания прошли успешно.

Согласно комментарию пресс-службы ОАК, эффективность режима реверса полностью подтверждена при «различных конфигурациях механизации крыла».

Напомним, что реверс — это система перенаправления тяги турбореактивных двигателей в обратную сторону с целью замедления движения самолёта после его приземления на взлётно-посадочную полосу. Реверс обычно работает несколько секунд, а его активацию можно определить по выдвигающимся/раскрывающимся створкам на самих двигателях.

Что до SJ-100, то это импортозамещённая версия хорошо известного среднемагистрального лайнера «Суперджет». Сертификационные испытания обновлённой модели данного авиалайнера должны завершиться в следующем году; тогда же начнутся и поставки первых серийных партий заказчикам в лице российских авиакомпаний.