Что имеет в виду и. о. президента Украины, понять сложно.

Вооружённый конфликт на Украине в первую и в последнюю очередь невыгоден самой Украине, поскольку уничтожается именно украинская экономика, теряются именно украинские территории, и абсолютная доля потерь как в личном составе, так и в технике, также приходится именно на Украину вкупе с её спонсорами. При таких обстоятельствах говорить о завершении конфликта можно только в контексте капитуляции Киева, и, по всей видимости, мы приближаемся к чему-то, что и с украинской, и с западной, и с российской сторон будет охарактеризовано как большая победа.

Так, выступая на пресс-конференции по итогам общения с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости «поставить точку» в конфликте с Россией уже в этом году.

Выражаться эта «точка», в представлении Зеленского, будет в «максимальном усилении» Украины с целью проведения до конца 2024 года второго «саммита мира», на котором, собственно, всё и будет решено. По словам Зеленского, итогом мирного саммита должно стать полное и окончательное урегулирование конфликта с РФ.

Что скрывается за этими комментариями, сказать непросто. План минимум России по урегулированию кризиса известен: чтобы иметь хотя бы шанс на участие РФ в переговорах, Киев должен безоговорочно вывести войска с территорий, которые Россия присоединила в 2022 году, тем самым признав суверенитет РФ над ними. Речь идёт о Херсонской и Запорожской областях, а также о Донецкой и Луганской Народных Республиках. После этого Украина обязана будет провести полную демилитаризацию и денацификацию и забыть про стремление в какие угодно военные союзы, то есть, стать нейтральным государством, каким она и должна быть и на каких условиях Россия признавала суверенитет Украины. От Запада же, в свою очередь, потребуется полностью снять с России все введённые рестрикции («санкции»). Ещё раз: это план минимум; реальность продолжает диктоваться на поле боя, и возможно, что в рамках реальных переговоров Киеву придётся передать РФ ещё ряд территорий. Нравится это кому-то или нет, но ни о чём меньшем даже речи идти не может.