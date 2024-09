Когда-нибудь и в «цифре» увидим.

В Лондоне состоится премьера документальной ленты, посвящённой истории легендарного британского компьютера Sinclair ZX Spectrum. Премьерный показ картины The Rubber Keyed Wonder — Story of the Sinclair ZX Spectrum пройдёт 3 октября в кинотеатре BFI IMAX.

Авторами выступили Энтони и Никола Колфилд, известные по документальному сериалу Bedrooms To Billions. В своей новой работе они рассказывают о создании культового компьютера и о том, как он открыл дорогу целому поколению разработчиков игр.

В картине представлены интервью с членами семьи сэра Клайва Синклера, в том числе с его сыном Криспином Синклером и племянником Грантом Синклером. Своими воспоминаниями также делятся известные журналисты, бывшие сотрудники Sinclair Research и создатели легендарных игр для ZX Spectrum. В ленте использованы редкие архивные кадры.

После премьерного показа состоится дискуссия с создателями картины, радиоведущим Джеймсом О'Брайеном, Клайвом и Криспином Синклерами, а также разработчиками игр для Spectrum Сэнди Уайтом (Ant Attack) и Клайвом Таунсендом (Saboteur).