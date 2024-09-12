Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Премьера документального фильма о создании легендарного ZX Spectrum состоится в следующем месяце
Когда-нибудь и в «цифре» увидим.

В Лондоне состоится премьера документальной ленты, посвящённой истории легендарного британского компьютера Sinclair ZX Spectrum. Премьерный показ картины The Rubber Keyed Wonder — Story of the Sinclair ZX Spectrum пройдёт 3 октября в кинотеатре BFI IMAX.

Авторами выступили Энтони и Никола Колфилд, известные по документальному сериалу Bedrooms To Billions. В своей новой работе они рассказывают о создании культового компьютера и о том, как он открыл дорогу целому поколению разработчиков игр.

В картине представлены интервью с членами семьи сэра Клайва Синклера, в том числе с его сыном Криспином Синклером и племянником Грантом Синклером. Своими воспоминаниями также делятся известные журналисты, бывшие сотрудники Sinclair Research и создатели легендарных игр для ZX Spectrum. В ленте использованы редкие архивные кадры.

После премьерного показа состоится дискуссия с создателями картины, радиоведущим Джеймсом О'Брайеном, Клайвом и Криспином Синклерами, а также разработчиками игр для Spectrum Сэнди Уайтом (Ant Attack) и Клайвом Таунсендом (Saboteur).

#кино #пк #персональный компьютер #zx spectrum
+
Написать комментарий (0)
Древняя Русь и киберпанк: вышел новый тизер мультсериала «Киберслав» про богатыря-полукровку
Расширенная версия исторической драмы «Наполеон» от режиссёра блокбастера «Гладиатор» вышла в «цифре»
Юрий Быков снимает криминальную сагу «Лихие» про те самые 90-е и ОПГ «Общак»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Союз", "Наемный убийца", "Смерч 2" - обзор фильмов 2024 года
6
Какие электроприборы могут привести к возгоранию в доме, и как защититься от короткого замыкания
4
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
52
Когда наступит сезон альткоинов, и почему даже Илон Маск перестал влиять на курс мемного Dogecoin
2
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
32
Eurasian Times: ВВС Китая стремительно развиваются и вскоре станут самыми мощными в мире
9
8 захватывающих и красивых игр на ПК, ради которых не жалко купить мощную видеокарту в 2024 году
1
Concord - лакмусовая бумажка современной игровой индустрии
7
Популярные заблуждения о правилах зарядки смартфона, о существовании которых знать необязательно
1
Новая серия процессоров Ryzen 9000 приехала в Россию – за Ryzen 9 9950X просят почти 100 000р
2

Сейчас обсуждают

World Trailer
18:18
А в играх будет рулить 9***X3D. Которые скоро выпустят.
Новая серия процессоров Ryzen 9000 приехала в Россию – за Ryzen 9 9950X просят почти 100 000р
VAKT
18:17
Тысячи инженеров, в условиях капитализма, заточены в первую очередь под выжимание прибыли, а не под иные критерии, для примера и как пруф - гуглите картельный сговор phoebus - это когда тысячи инженер...
Процессоры Ryzen 9000 уступают по популярности «проблемным» флагманам Intel 13-го и 14-го поколений
VirussX
18:16
Sony прекращает бесплатную подписку PS Plus для украинцев с ноября
Станислав Вяземский
18:10
Вы скопировали чьи то умные изречения, которые лично мне не понятны и выставляете их за факт? А наличие тысячи инженеров работающих над процессором это вброс? В адеквате вообще то Вы? За наличие я нап...
Процессоры Ryzen 9000 уступают по популярности «проблемным» флагманам Intel 13-го и 14-го поколений
Станислав Вяземский
18:07
Но чтобы Вы понимали, я фанат стальной работы из коробки и максимальной производительности за свои деньги. Потому использую 12600kf под 4070 super. И никаких других камней пока не вижу лучше. 15к проц...
Процессоры Ryzen 9000 уступают по популярности «проблемным» флагманам Intel 13-го и 14-го поколений
VAKT
18:07
Не решать покупателю, а в условиях отсутствия наличия - деньгами. Что за финт ушами про тысяч инженеров - к чему эта ненужная неподтверждённая отсылка-вброс? Личный ваш собственный опыт мне даром не с...
Процессоры Ryzen 9000 уступают по популярности «проблемным» флагманам Intel 13-го и 14-го поколений
Dark_Cloud
18:05
Смутные времена, шо вы хотели. В обсуждаемой пс5про вообще зен2 низкочастотный - а за те же 800 евро ее голую отдают, без привода и подставки. Мрак.
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
VAKT
18:01
ещё с Хасвелов начали внедрять технологию работы транзистора когда его напряжение питания близко к пороговому - в погоне за большей частотой и большей энергоэффективностью. Выглядит странно: ведь при ...
Процессоры Ryzen 9000 уступают по популярности «проблемным» флагманам Intel 13-го и 14-го поколений
Станислав Вяземский
18:00
То есть Вы это понимаете, а тысячи инженеров не выкупили? И у кого что закончилось? Как я посмотрел все камни доступны к заказу. Замена или возврат средств это решать только покупателю. Лидерство АМД ...
Процессоры Ryzen 9000 уступают по популярности «проблемным» флагманам Intel 13-го и 14-го поколений
VAKT
17:54
Пруфы где?
Процессоры Ryzen 9000 уступают по популярности «проблемным» флагманам Intel 13-го и 14-го поколений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем