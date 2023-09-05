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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: Индия задумалась о смене своего названия
По мнению правительства страны, «Индия» отражает её колониальное прошлое.

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На протяжении очень долгого времени Индия была бриллиантом в британской короне. Утратив контроль над Индией во второй половине 1940-х в результате начавшегося тогда в мире процесса деколонизации, Британия перестала быть сверхдержавой, передав данный статус другой своей бывшей колонии, а впоследствии потихоньку стала вылетать и из ранга еликих держав, сегодня больше соответствуя статусу державы сугубо региональной. Свою новую историю в Индии помнят, позитивного в ней мало, поэтому желают её переписать. По крайней мере, издание The Economic Times пишет, что индийское правительство всерьёз вознамерилось сменить название государства с «Индии» на «Бхарат».

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Как отметили в индийском парламенте, под названием Бхарат страна была известна на протяжении тысячи лет, а название «Индия» — это колониальное британское название, символизирующее рабство и несвободу. В парламенте призвали «вычеркнуть» данный колониальный рудимент.

Примечательно, что на языке хинди — одном из двух вместе с английским официальных в Индии — государство именуется именно «Бхарат». А вот насколько справедливо навязывать это решение остальному миру — вопрос дискуссионный. Как мы знаем, на своих родных языках страны нередко именуются совсем не так, как мы привыкли. Ярчайший пример — Финляндия, которая на финском звучит как «Суоми». И что-то ни у кого не возникает желания навязывать «Суоми» в другие языки.

Важно понимать, что именование государств складывается и «врезается» в сознание на протяжении десятилетий и столетий: на Западе, например, СССР продолжали по привычке называть Россией, что, конечно, с логической точки зрения правильно, ибо СССР это и была Россия, но факт остаётся фактом. Так что даже если Индия и впрямь на уровне ООН заявит о смене названия, все в обиходе всё равно продолжат называть её Индией.

#политика #индия #психиатрия
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