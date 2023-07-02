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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Председатель Госдумы заявил, что многие бойцы ЧВК «Вагнер» согласились продолжить служить России
Но сколько это — «много» — непонятно.
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Трагизм событий, произошедших на прошлых выходных, заключается в том, что и регулярная российская армия, и ЧВК «Вагнер» — это всё «наши». Поэтому тот факт, что конфликт не был поддержан никем из тех, кто имеет значение, что к «встрече» бойцов «Вагнера» на подступах к Москве всё уже было готово, и что в занятый Ростов уже мчались колонны спецназа «Ахмат», и сыграл ключевую роль в достижении соглашения, переданного основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину через президента Беларуси Александра Лукашенко, и поспособствовавшего избеганию чудовищного кровопролития.

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ЧВК «Вагнер» в прежнем виде существовать уже не будет: тяжёлая техника передаётся в ведение Минобороны России, части бойцов данной ЧВК предложено всё-таки не выделываться, а заключить контракт с МО РФ или другими силовыми ведомствами. Часть вернётся домой, ну а особо преданные лично Пригожину бойцы передислоцируются в Беларусь, где для «Вагнера» уже готовятся полевые лагеря.

Но данная заметка касается именно той части, которой предложили заключить контракты. Согласно заявлению председателя Госдумы Вячеслава Володина, «многие из них (бойцов ЧВК «Вагнер» — прим. ред.) на это согласились».

Что есть «многие», предмет для дальнейших спекуляций, поскольку «многие» — это понятие весьма растяжимое. Учитывая, что львиная доля ЧВК «Вагнер» отказалась принимать участие в «походе» Пригожина, можно предположить, что конкретно у них никаких претензий к требованиям МО РФ не было, и сражались не за культ личности своего основателя, а всё-таки за нечто большее.

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К слову, «частной» группа «Вагнер» была лишь номинально: согласно недавнему комментарию Путина, деятельность ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством, и только за период с мая 2022-го по май 2023-го государство профинансировало организацию более чем на 86 млрд рублей.

#россия #политика #боевые действия #чвк "вагнер"
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