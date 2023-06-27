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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин: ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством
Важно: о данной ЧВК теперь в прошедшем времени.
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Вокруг ЧВК «Вагнер» ещё задолго до применения «музыкантов» в ходе специальной военной операции на Украине, и уж тем более задолго до их вооружённого мятежа гуляла масса слухов. Откуда у них оружие, включая тяжёлое, офицерский состав, боеприпасы, деньги на зарплаты солдатам и офицерам, в конце концов. Вопросы, с одной стороны, наивные, ведь ответы на них заранее очевидны, но многие всерьёз полагали, что, например, всё жалование воинам оплачивал чуть ли не лично Евгений Пригожин из собственного кармана.

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Естественно, всё это не так, и всё содержание ЧВК «Вагнер» целиком и полностью обеспечивалось государством, о чём сегодня на встрече с военнослужащими заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, из Министерства обороны, из государственного бюджета велось полное финансирование «этой группы».

Только на денежное содержание и стимулирующие выплаты, и только с мая 2022 года по май 2023 года государство заплатило ЧВК «Вагнер» 86,262 млрд рублей.

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Откуда у ЧВК «Вагнер» тяжёлое оружие, пожалуй, объяснять тоже не требуется, и об этом будет наша следующая новостная заметка. Что до самой ЧВК «Вагнер», то президент не просто так рассказывает о ней в прошлом времени. После известных событий на минувших выходных у бойцов «Вагнера» теперь есть только три варианта дальнейшей судьбы: отправиться в Беларусь и работать там в рамках правового поля в рамках договорённости между Путиным, Лукашенко и Пригожиным, заключить контракт с МО РФ или другими силовыми ведомствами, тем самым влившись в соответствующие составы, ну или сложить оружие и вернуться к своим семьям. История с ЧВК «Вагнер» в России окончена.

#россия #чвк "вагнер"
4
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Mur
16:49
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Mr. Night
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