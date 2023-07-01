Это «ж-ж-ж» неспроста.

Как всем теперь хорошо известно, тем бойцам и командирам ЧВК «Вагнер», которые ни в какую не захотели заключать контракты с МО РФ или другими официальными силовыми ведомствами, предоставили два варианта развития ситуации: вернуться домой или же передислоцироваться в Беларусь, где, по имеющимся данным, будут сформированы три полевых лагеря, в каждом из которых намереваются разместить по восемь тысяч воинов. На текущий момент точно известно о создании лагеря неподалёку от города Осиповичи, и соответствующие качественные спутниковые снимки уже гуляют по Сети.

реклама

В частности, на свежих снимках можно заметить практически полностью возведённый полевой лагерь недалеко от деревни Цель — «вагнеровцам» выделили место на территории воинской части №61732. Как передают пристально следящие за развитием ситуации военкоры, сейчас конкретно в этой локации развёрнуто уже порядка трёхсот палаток.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus На порядок упала цена Samsung S22 Ultra MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

На данном этапе любопытно узнать, с какой конкретно целью «вагнеровцы» размещаются в Беларуси. Полуофициальная версия — передача опыта белорусским военным в условиях крайне напряжённых отношений между Россией и Беларусью с одной стороны, и НАТО с другой. Сам полевой лагерь вовсе не означает, что использовать его можно только в тёплое время года: в начале специальной военной операции такие же лагеря возводились в тыловых районах. Так что подгонять под вышеизложенные обстоятельства сроки тех или иных действий явно не стоит.