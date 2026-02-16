Сайт Конференция
Новости Software Михаил Андреев
«Яндекс Карты» и «Навигатор» теперь умеют подстраивать маршруты под стиль конкретного водителя
Любите ездить по знакомому маршруту или же предпочитаете наиболее скоростной — система это определит.

Большинство автолюбителей изо дня в день катаются примерно по одинаковым маршрутам: от дома до работы и обратно, от дома до супермаркета, от дома/работы до дачи. Изредка к этим маршрутам добавляются поездки к родственникам, но в большинстве случаев движение происходит по одним и тем же дорогам. Теперь «Яндекс Карты» и «Навигатор» умеют анализировать эти пути и адаптировать их, исходя из стиля и предпочтений конкретного водителя.

Источник изображения: «Яндекс».

Как пишет «Яндекс» в своём пресс-релизе, теперь его приложения для навигации умеют строить персонализированные маршруты и предлагать условно знакомые, быстрые и простые маршруты. Предполагается, что опытные водители благодаря этой системе смогут выбирать самые скоростные пути, тогда как начинающие водители — простые: например, лишённые многочисленных развязок и поворотов налево.

Система работает с использованием искусственного интеллекта, и с течением времени будет совершенствоваться, предлагая водителям больше видов персонализированных маршрутов.

Понятно, что в текущих реалиях в значительном количестве регионов России, в том числе в Москве, использование навигационных приложений сопряжено с трудностями, а нередко и вовсе полностью бессмысленно по причине повсеместного глушения сигнала GPS. Но известная ситуация рано или поздно закончится, и тогда незаменимые помощники при поездках по городу снова заработают в полную силу.

#россия #приложения #софт #навигация #«яндекс»
+
Написать комментарий (0)
