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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Вебинары в Zoom теперь вмещают до 1 миллиона человек
За проведение такого мероприятия надо заплатить $100 тысяч.

Компания Zoom объявила о запуске вебинаров, способных вместить до миллиона участников одновременно. Этот шаг был сделан после того, как платформа была использована рядом политических организаций для сбора средств в фонд избирательной кампании вице-президента Камалы Харрис. Мероприятия с участием сотен тысяч человек продемонстрировали востребованность подобного формата.

Для проведения крупномасштабных онлайн-встреч Zoom предлагает различные тарифы с максимальной вместимостью от 10 000 до 1 000 000 участников. Эти пакеты предусматривают однократное проведение вебинара и поддержку специалистов Zoom Event Services, чтобы обеспечить профессиональный уровень организации.

Стоимость проведения однократного вебинара на миллион человек составит 100 000 долларов. Интересно, что цена за вебинар на 10 000 человек составляет 9 000 долларов, что практически равно одному доллару за участника.

Ранее Zoom официально поддерживал вебинары с аудиторией не более 100 000 человек. Однако, по данным Bloomberg, компания изменила свою политику, чтобы удовлетворить растущий спрос на массовые онлайн-мероприятия, спровоцированный в том числе упомянутыми выше политическими акциями.

Пионером в освоении нового формата стала организация Win with Black Women, которая в июле провела в Zoom конференцию с участием более 40 000 человек и собрала 1,5 миллиона долларов для кампании Харрис. Затем эту же идею поддержали White Dudes for Harris (190 000 участников) и White Women for Harris (164 000 участников).

Несмотря на активное использование платформы в политических целях, Zoom видит будущее за крупномасштабными виртуальными мероприятиями в различных сферах: от бизнеса и развлечений до государственного сектора. Например, знаменитости смогут проводить виртуальные встречи с поклонниками.

Этот шаг Zoom может стать для компании новым источником прибыли. Не так давно акции компании стоили 560 долларов за штуку, но затем упали до 60 долларов на фоне снижения спроса на виртуальные встречи.

#программное обеспечение #zoom #вебинары
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